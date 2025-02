Presidenta ejecutiva de Fedetur dice que la crisis de seguridad "no está impactando a Chile como destino, pero sí a la región Metropolitana"

La presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett, aseguró que no existen medidas que sean pro-turismo, que la poca seguridad afecta al sector y criticó el cierre de parques nacionales.

“Necesitamos un mayor compromiso del Estado de Chile y comprender que lo que estamos exportando es el país (...) tenemos un problema estructural complejo y se requiere un compromiso mutuo en el sector público y privado”, comentó a radio Infinita

“Una de las fortalezas que tiene Chile es su naturaleza y acá se toman medidas preventivas, cerrando los parques, lo que es un gran error, entonces hay un problema de dotación y compresión sobre el impacto que tienen estas medidas”, aseguró la presidenta de Fedetur sobre la decisión de la autoridad de cerrar algunas reservas nacionales para evitar incendios forestales.

Zalaquett agregó que “desde Fedetur creemos que la seguridad no se garantiza con el cierre de un parque como medida preventiva. Tenemos que educar a nuestros turistas y que después la justicia sea implacable, debemos dar señales ejemplares para que las personas entiendan las cosas que no se pueden hacer”.

La líder de las empresas de turismo se refirió, además, a la inseguridad que se vive en Chile y cómo esto afecta al turismo: “La seguridad es algo fundamental. No existe el desarrollo de un destino, si es que no hay seguridad. Es determinante, ya que una ciudad insegura tendrá una baja cantidad de visitantes. Los niveles de seguridad no están impactando a Chile como destino, pero sí a la región Metropolitana”.

