Presidenta del Senado urge tramitar reforma de seguridad para frenar el crimen organizado

Tras la presentación en el Senado de la reforma constitucional en materia de seguridad, la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, llamó a los parlamentarios a dar prioridad a su tramitación, con el objetivo de avanzar con rapidez frente al avance del crimen organizado.

La senadora destacó la importancia de acelerar la discusión de la iniciativa, pero manteniendo la responsabilidad en su tramitación, señalando que se debe “tramitar con urgencia y celeridad y, evidentemente, de manera muy responsable, poniendo al país por delante esta reforma constitucional”.

Núñez reconoció que existen diferencias y matices en torno a la iniciativa, incluso al interior del oficialismo, aunque sostuvo que estas discrepancias no deberían convertirse en un obstáculo para avanzar con prontitud en el proyecto.

En ese contexto, sostuvo que “ya sabemos que hay algunas diferencias, hay algunos matices, incluso desde el oficialismo, pero me parece vital que, sin ningún distingo, todos nos pongamos rápidamente a tramitar esta reforma y luego, por supuesto, el resto de la agenda en materia legislativa”.

La presidenta del Senado enfatizó que la urgencia de la discusión responde al avance sostenido del crimen organizado y a la preocupación ciudadana por la seguridad. En ese sentido, advirtió que “mientras nos demoramos, el crimen se sigue organizando y sigue avanzando”.

En esa línea, afirmó que recuperar la seguridad constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que “evidentemente, este proyecto ayuda y va en esa línea”.

Por ello, Núñez reiteró su llamado al Senado a abordar la iniciativa con sentido de urgencia y responsabilidad, poniendo como prioridad el interés del país y la necesidad de avanzar en materia de seguridad.

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