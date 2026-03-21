Presidenta del Senado revela que el Gobierno modificará el Mepco "por decreto"

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó la preocupación por el alza de los combustibles y reveló que el Gobierno optó por modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) vía decreto.

Núñez señaló a Biobío que "el Gobierno ya tomó la decisión de que la modificación al Mepco la va a hacer vía administrativa por decreto, y lo que va a ingresar al Congreso son proyectos que buscan paliar el alza de combustibles, parafina y otros".

"Entonces son proyectos en materia económica que buscan que el precio del transporte público no se vea afectado y no se produzca un alza importante respecto de este. O que, por ejemplo, el precio de la parafina, lo mismo, poder paliarlo, que no se produzca aquí una cuestión que evidentemente va a ser muy compleja, le va a cargar de más peso a la mochila a cada uno de los chilenos y chilenas", indicó.

En esta línea, mencionó que "nosotros tuvimos una reunión con el presidente, pero ya al final del día se fue despejando el tema y el Gobierno decidió en definitiva hacerlo vía decreto, la modificación al Mepco, vía administrativa".

Respecto a las ayudas económicas, la presidenta del Senado dijo que "eso sí va a ser por ley, eso sí va a ser a través de un proyecto que va a ingresar por la Cámara el lunes o martes, y luego el miércoles lo vamos a ver en Hacienda en el Senado".

Además, recalcó que el Presidente Kast "tiene la mayor preocupación de que no afecte, efectivamente, lo que acabo de mencionar: el valor del transporte público y que no se produzca una alza importante en la parafina o en el combustible".

"Estamos ad portas de que parta el otoño, no podemos estar con esto en el invierno, entonces creo que es muy relevante el caso de las medidas que van a paliar, desde el punto de vista económico, esta alza que se produce —no nos olvidemos— como consecuencia de la guerra en Medio Oriente", sentenció la legisladora RN.

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