Presidenta del Senado Paulina Núñez califica como “error político” avance del proyecto de conmutación de penas

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, cuestionó la forma en que avanzó en el Congreso el proyecto de conmutación de penas, iniciativa que recientemente fue aprobada en general en la Cámara Alta y que ha generado debate por el alcance de los delitos que podrían acceder al beneficio.

Durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, la parlamentaria señaló que la principal dificultad radicó en la oportunidad en que se llevó a votación la propuesta.

En ese sentido afirmó que “yo creo que el gran error fue la oportunidad. Haberlo votado en ese momento y no haberlo revisado en detalle”.

La senadora explicó que su respaldo inicial al proyecto respondió únicamente a la aprobación de la idea de legislar, instancia que permite posteriormente perfeccionar el texto durante su discusión en particular.

Según indicó, “cuando uno vota a favor de entrada, vota la idea de legislar, y efectivamente uno puede entrar a un debate de tener una conmutación de penas donde el objetivo sea humanitario”.

No obstante, la legisladora manifestó su preocupación por el contenido que terminó aprobándose en esta primera etapa.

Al respecto señaló que “lo que terminó saliendo no puede estar nada más lejos o es la antípoda de lo humanitario”.

Entre los puntos que generan mayor inquietud, Núñez mencionó que el texto actual permitiría que personas condenadas por delitos graves pudieran acceder a este tipo de beneficios.

En esa línea advirtió que “estamos hablando de sicarios, de quienes están condenados por delitos sexuales contra niños, o sea, estamos hablando de una cuestión que no tiene sentido común”.

Debido a estas observaciones, la presidenta del Senado aseguró que el proyecto será objeto de cambios en la etapa de indicaciones.

Según sostuvo, “el proyecto como está no va a ser ley (…) del Senado no va a salir así por ningún motivo”.

La parlamentaria también indicó que existe disposición para ampliar el plazo de presentación de indicaciones con el fin de permitir que más senadores puedan introducir modificaciones al texto.

Además, Núñez además abordó el avance del proyecto de sala cuna universal, iniciativa que considera clave dentro de la agenda económica del país.

A su juicio, esta política podría contribuir directamente a la generación de empleo y al fortalecimiento de la actividad económica.

En ese sentido sostuvo que “si estamos hablando de una agenda de reconstrucción o de reactivación económica, no hay una medida más efectiva, a mi juicio, que sala cuna”.

Asimismo, planteó que el debate sobre la iniciativa debería abordarse desde una perspectiva económica más amplia.

Por ello afirmó que “incorpórenlo no en una agenda de mujer o de familia, sino que como una medida para la agenda de reactivación económica”.

Sin embargo, la legisladora reconoció que el principal obstáculo para avanzar en esta materia sigue siendo la definición del financiamiento.

En ese contexto explicó que “el nudo quedó en cómo lo vamos a financiar. El gobierno saliente decía que no requería financiamiento público, pero es evidente que lo requiere”.

Finalmente, Núñez llamó al Ejecutivo a definir con claridad la forma en que se financiará la iniciativa para permitir que el proyecto avance en su tramitación legislativa.

Al respecto concluyó que “lo que le voy a pedir al Presidente es que tengamos sala cuna universal en Chile, pero con claridad respecto de cómo se va a financiar y con una ejecución gradual”.

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