Presidenta del Senado defiende plan de Reconstrucción, pero insta a "corregir" falencias en comunicación del proyecto

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto con defender la megarreforma del Gobierno hizo un llamado al ejecutivo a “corregir” la manera de comunicar los alcances del proyecto antes de salir a buscar los votos.

En entrevista con radio Agricultura, la parlamentaria detalló el momento oportuno para realizar esta labor: “Creo que esta semana, aprovechando, la semana distrital, regional, que los parlamentarios mayoritariamente están en sus regiones, hay que aprovechar de que el Ejecutivo, pero en conjunto también con esos parlamentarios, porque esto es importante comunicarlo de buena forma en todo el país, podamos hacer esa bajada, que a mi juicio aún falta”.

Para ilustrar las deficiencias comunicacionales, la legisladora aludió a la narrativa instalada por la oposición. Desde ese sector se ha argumentado que la propuesta es, en realidad, una reforma tributaria encubierta diseñada para favorecer a los grandes patrimonios, tomando como base medidas específicas como la reducción del impuesto corporativo, el cual pasaría de un 27% a un 23%.

Frente a estos cuestionamientos, la senadora fue categórica al desestimar dichas acusaciones. “Si a alguien le parece que el Gobierno va a empujar un proyecto que solamente favorece a los superricos, están muy equivocados, y lo pongo rápidamente con un ejemplo”, aseveró.

En la misma línea, profundizó en los efectos prácticos de las medidas pro-inversión, añadiendo que “cuando tú le disminuyes los impuestos a una gran empresa, obviamente que esa empresa lo que va a hacer no es ahorrar, porque no está en su esencia, lo que va a hacer es invertir en un nuevo proyecto, lo que va a hacer es que con ese nuevo proyecto va a contratar a más trabajadores y trabajadoras, lo que va a hacer eventualmente es incluso mejorar las condiciones de algunos trabajadores”.

Sobre la necesidad de clarificar estos conceptos a la población, la autoridad legislativa remarcó que “esa bajada (comunicacional) tiene que ocurrir. En definitiva, ¿qué significa disminuirle a las empresas un determinado porcentaje del impuesto que pagan, versus, y cómo se traduce, insisto, en mayor crecimiento, en mayor inversión? Pero no en lo que uno crea, sino que efectivamente en algún acuerdo que haya, en cuanto más trabajo va a significar. Yo creo que eso, efectivamente, aún falta".

Finalmente, la titular de la Cámara Alta insistió en la urgencia de un esfuerzo conjunto del gabinete para revertir este escenario. Al respecto, recalcó que “esta semana eso hay que corregirlo. Y hay que corregirlo en el sentido de que este proyecto no tiene dos o tres voceros, este proyecto tiene a cada ministro (...) Creo que esta semana todos los ministros tienen que desplegarse y explicar la bajada de este proyecto”.

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