Presidenta del Senado apura proyectos contra rebaja de condenas a abusadores

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció que citará a reunión de comités para que autoricen de manera excepcional que la Comisión de Constitución pueda abocarse a los proyectos que evitan que los abusadores sexuales de menores puedan acceder a rebaja de condenas.

Hasta el momento, existe un acuerdo de comités para que la Sala y las comisiones no sesionen la próxima semana mientras la Comisión Especial Mixta conozca el proyecto de Ley de Presupuestos.

La titular de la Cámara Alta dijo que ha tomado contacto con algunos integrantes de la Comisión de Constitución y con su presidente, senador Vlado Mirosevic, porque "queremos volver a poner un foco en los niños y a las niñas".

"Desde el primer momento de conocido esta situación grave, muy compleja, ha quedado claro que el Senado, una vez más, tiene que entrar en la solución concreta, y, por lo tanto, en que no haya ningún vacío legal y que nadie pueda interpretar la ley para que, condenados por delitos sexuales contra menores queden libres", dijo Núñez.

"El objetivo es muy claro: que ningún condenado por delitos sexuales pueda hacer uso de estos beneficios antes de terminar su condena y luego, que quienes hoy están libres vuelvan detrás de las rejas", añadió.

La senadora Núñez explicó que "durante la próxima semana, como Senado ya habíamos decidido, a través de la reunión de comités, que íbamos a abocarnos exclusivamente a las comisiones mixtas del presupuesto, sin duda, una de las leyes más importantes en todo el período legislativo".

"Pero el ministro Rabat me ha pedido que podamos poner esta semana en tabla los proyectos que ya están fusionados y que tienen por objetivo avanzar la solución concreta de esto, y, por lo tanto, que la ley no tenga ningún vacío ni ninguna área gris para que el día de mañana, quien esté de turno, pueda interpretar que estos criminales estén en la calle", agregó.

La senadora Núñez manifestó que "sesionando la Comisión de Constitución, a la semana siguiente, cuando retomemos el trabajo en la Sala, lógicamente que este va a ser el primer proyecto que esté en tabla. Por lo tanto, espero que en un plazo máximo de 10 días desde el Senado despachemos los proyectos de ley que ya han sido fusionados".

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