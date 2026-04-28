Presidenta del Senado apunta a descoordinación del Gobierno por oficio de la Dipres, pero valora aclaración de Kast

Luego de que se dieran a conocer documentos reservados de la Dirección de Presupuesto (Dipres) que apuntaban a eventuales disminuciones en programas sociales, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), cuestionó la falta de coordinación al interior del Gobierno.

Pese a los reparos por la divulgación de los textos, la legisladora manifestó que resultó ser “un gran alivio” la intervención del Presidente José Antonio Kast para descartar la aplicación de dichas acciones.

Durante una entrevista con radio Pauta, la representante de Renovación Nacional reconoció la existencia de un déficit en el Ejecutivo. Al respecto, precisó: "No sé si de comunicación, de mayor coordinación, que escapa a la Segegob, no estamos hablando de una vocería, estamos hablando ya de una coordinación desde el Segundo Piso con los ministerios y un largo etcétera".

A juicio de la autoridad de la Cámara Alta, el escenario actual refleja “una descoordinación entre oficios, documentos, que objetivamente a veces terminan filtrados (…) y cuando se filtran, cada uno interpreta lo que quiere y lo lee como quiere, y algunos lo ocupan de buena fe y otros de mala fe”. Esta situación, según su análisis, genera un espacio para múltiples lecturas políticas.

En cuanto a la postura de su bloque frente a las ayudas estatales, la parlamentaria fue enfática. Afirmó que desde su sector no solo van a “resguardar que esos derechos se mantengan, sino que sabemos que es un compromiso del propio Presidente, que eso no se va a tocar (beneficios sociales)”.

Para concluir su intervención, Núñez le restó dramatismo al contenido de la filtración y apuntó a los procedimientos del oficialismo, sentenciando que: “Por lo tanto, todo lo que ha ocurrido es una cuestión más de formas, vaya que importante, pero no del fondo del asunto, y por eso yo valoro que el Presidente lo haya descartado de plano”.

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