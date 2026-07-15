Presidenta del Senado afirma en Cuenta Pública que la tarea del Congreso es "conducir los cambios con responsabilidad"

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, rindió Cuenta Pública del quehacer del Congreso en el último año y de los desafíos que enfrenta en materia de seguridad, inclusión, protección del Estado, crecimiento y modernización, entre otros.

La parlamentaria puso énfasis en el rol que cumple el Senado y la Corporación en los avances y el bienestar de los habitantes del país.

“Hoy comparezco ante el país como presidenta del Senado y como una mujer de una generación que recibió una nación con enormes fortalezas y, también, heridas que ya no podemos seguir administrando. Hoy nos corresponde vivir un cambio de época. Tenemos una hermosa y tremenda responsabilidad: sacar a nuestro país adelante sin más excusas”, afirmó.

En tal sentido, dijo que “el Senado de la República debe ser la institución llamada a mirar más lejos, más allá de la próxima elección, más allá de los likes o los “me gusta” de las redes sociales, más allá de la próxima contingencia e incluso del próximo gobierno”.

La titular de la Cámara Alta destacó que la tarea del Senado “es conducir los cambios con responsabilidad para que el país salga fortalecido. Legislar exige escuchar, estudiar, corregir y buscar una mejor respuesta antes de decidir, defendiendo las propias convicciones sin convertir al adversario en el enemigo político”.

BALANCE LEGISLATIVO

Al momento de hacer un balance legislativo desde el 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, la senadora Núñez recordó que ingresaron al Congreso Nacional 749 proyectos de ley, de los cuales 251 tuvieron origen en el Senado de la República de Chile.

Agregó que el Senado despachó más de 150 proyectos y más de un centenar de iniciativas fueron publicadas como leyes de la República.

“Celebramos 111 sesiones de Sala, equivalentes a más de 342 horas de deliberación. Las comisiones realizaron 964 sesiones, acumularon más de 1.500 horas de trabajo y evacuaron 254 informes”, dijo la presidenta del Senado tras recordar que durante este período “realizamos once sesiones y actividades de comisiones en regiones, escuchando a autoridades, universidades, organizaciones sociales, trabajadores, emprendedores y vecinos. Estas actividades tuvieron un propósito concreto: acercar el trabajo legislativo a los territorios y escuchar antes de decidir en el nivel central”.

La senadora relevó que durante este período hubo avances en materia de seguridad, crecimiento, modernización del Estado, protección social, descentralización, ciencia e innovación.

Agregó que “también logramos acuerdos en materias difíciles, la reforma previsional, conciliación personal, laboral y familiar, y una agenda robusta e integral en materia de seguridad. Es decir, algo indispensable para cualquier democracia madura”.

Respecto a los desafíos, la presidenta del Senado manifestó la importancia de avanzar en inclusión, en temas como sala cuna universal, en la salud de las mujeres y en temas como la fertilidad. “Avanzar en la tramitación de estas iniciativas es un deber moral y una forma de hacer frente a una de las crisis más importantes que tenemos hoy, esta baja natalidad nos tiene en 0,99 hijos por mujer”, sentenció.

“Esta agenda forma parte de una convicción que hemos sostenido durante años: poner en el centro la dignidad de las personas, la igualdad de oportunidades y las necesidades reales de las mujeres y de las familias chilenas. Cuando una mujer llega a liderar y conducir un espacio, el deber que asume es responder a dolores y necesidades de tantas otras chilenas que esperan que alguien las visibilice”, puntualizó.

Asimismo, anunció que, junto al secretario general de la Corporación, se inició una propuesta integral de modernización institucional para optimizar procesos, fortalecer la trazabilidad y simplificar procedimientos.

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