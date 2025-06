Presidenta del PS tras dichos de Landerretche afirma que "me parece que el FA tiene un doble discurso"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, respaldó los dichos del economista Óscar Landerretche contra el Frente Amplio (FA) y afirmó que en la población subyace un temor cuando se ha justificado la violencia.

En entrevista con radio Universo, la senadora acusó al FA de tener "un doble discurso", luego de que el expresidente del directorio de Codelco indicara que le gustaría, en el eventual escenario de que gane la derecha la elección presidencial, que el conglomerado no quiera "convertir el país en un maldito infierno y quemar iglesias".

Al respecto, la líder del PS aseguró que "lo que dice Landerretche subyace a un temor de un sector importante de la población en relación a que cuando se justifica la violencia o se ha justificado es complejo".

"Me parece que el FA tiene un doble discurso (...) dejo excluido al Presidente, creo que él legítimamente ha hecho un cambio en su apreciación política, valora épocas y temas que antes no valoró de esa manera, pero no todos lo hacen", sostuvo.

Y agregó que "todo este discurso de que se valoran los 30 años, de que el país avanzó, que valoran políticas de Bachelet que antes no valoraban, yo no sé si es cierto. Creo que hay que sincerarse, y si tienen una posición política parte del FA o la directiva del FA que bueno que sean capaces de dar una discusión política".

A su juicio, "esta primaria que estamos llevado adelante es bien importante, pero que tiene que tener un sentido de futuro y si no es mejor que lo sepamos desde ya".

"Creo que hay un sector importante del FA que no ha hecho un mea culpa, que sigan justificando la violencia o que crean que había que quemarlo todo. Yo creo que uno cuando está en política y puede apreciar los procesos con una cierta distancia, tiene que reconocer cuando se equivocó y no veo eso del FA particularmente", aseguró.

