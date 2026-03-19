Presidenta del PS por recortes del Gobierno: "No queremos que se rebajen subsidios, dineros en salud, ni la gratuidad universitaria"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reaccionó a los primeros anuncios del Gobierno de José Antonio Kast y lanzó una advertencia sobre el impacto que podrían tener las medidas de ajuste fiscal.

En diálogo con radio Agricultura, la senadora comenzó refiriéndose al rol que tendrá su sector tras dejar La Moneda. “La posición de estar hoy día en minoría en ambas cámaras, y de que hayamos obtenido como lista, digamos, presidencial un 44%, también nos da una responsabilidad bien importante”, señaló.

La parlamentaria subrayó que su tarea es representar a quienes respaldaron a la centroizquierda: “Esa mitad de Chile requiere tener voz, requiere tener cualidades y requiere defensa también”.

Y agregó que levantarán alertas “cuando vemos que eventualmente se pueden ver amenazados los derechos de las personas”.

ANUNCIOS DE AJUSTE FISCAL

La legisladora fue clara al marcar los puntos que considera críticos en los anuncios del Ejecutivo: “Como por ejemplo en las rebajas de gratuidad que se han anunciado o en otros temas”.

En esa línea, enfatizó: “No queremos que se rebajen 20.000 subsidios, no queremos que se rebajen dineros en salud, no queremos que se rebaje la gratuidad universitaria, entre otras cosas”.

OPOSICIÓN CON DIÁLOGO, PERO FIRME

Vodanovic descartó que su sector apueste por la “conflictividad social” y defendió el camino institucional: “Nosotros somos capaces de dar gobernabilidad, somos capaces de ponernos de acuerdo, y en eso vamos a seguir trabajando”.

Sin embargo, aclaró que no se trata de una oposición complaciente: “Hay que tener una opinión muy clara y determinada frente a ciertas amenazas que creemos que no podemos permitir que ocurran”.

La presidenta del PS también envió un mensaje al oficialismo: “He escuchado y leído muchas cosas, sobre todo en las redes sociales, que son tan agresivas. Dicen, ‘bueno, el Presidente Kast ganó, ¿qué quieren? Él está haciendo su agenda’”.

Su respuesta fue categórica: “Pero la democracia consiste en que el que gana también respeta a quienes no son mayoría”.

“Nosotros somos una parte importante del país, representamos a la otra mitad de Chile y, por lo tanto, cualquier política pública también va a afectar a todo el país”, concluyó.

FISCALIZACIÓN DESDE EL SENADO

Como muestra de su rol opositor, Vodanovic reveló que ya solicitó información al Ministerio de Hacienda: “De hecho ayer, en la hora de incidente del Senado, yo pedí despachar un oficio al ministro de Hacienda donde se explique ese 3% parejo que están pidiendo de ajuste cada ministerio”.

El objetivo, dijo, es conocer “cómo incide en el Ministerio de Desarrollo Social, cómo incide el Ministerio de Vivienda, cómo incide en cada uno de los ministerios (…) Porque la verdad es que eso va a afectar a la gente y eso nos preocupa”.

Finalmente, la senadora abordó el aumento en el precio de la parafina: “La inquietud no es sobre el MEPCO, sino por el anuncio que se hizo ayer que la parafina sube 107 pesos”.

Explicó que el alza golpea directamente a las familias: “Cuando sabemos que en nuestro país tantas personas usan como combustible para calefaccionarse en el invierno la parafina, bueno, tenemos un problema”.

Por ello, exigió respuestas al Ejecutivo: “Queremos saber cuál es la solución que nos van a proponer desde el Ministerio de Energía para las personas”.

PURANOTICIA