Presidenta del PS, Paulina Vodanovic, critica proyecto de Kast y advierte “avance sin escuchar”

Una severa advertencia sobre la gestión del Ejecutivo lanzó la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, respecto al inminente proyecto de reconstrucción nacional que dará a conocer el Presidente José Antonio Kast. De acuerdo a la timonel oficialista, la iniciativa se ha gestado con una total ausencia de instancias de debate previo, marginando tanto a su colectividad como a las distintas fuerzas del Congreso.

Durante una entrevista concedida a Radio Pauta, la legisladora remarcó que ni su persona ni la bancada de diputados del PS han recibido llamados desde La Moneda. En ese contexto, aseguró que “hay una voluntad clara del Gobierno de avanzar sin escuchar”.

Profundizando en esta falta de comunicación, la parlamentaria detalló las intenciones frustradas de su sector para abordar el tema. “nosotros como senadores pensábamos hablar con el ministro García, pero los diputados, nos han señalado que ellos, siendo la Cámara de origen, donde obligatoriamente debe entrar este proyecto, no han sido contactados por nadie del Gobierno”, complementó.

La nula interacción prelegislativa fue catalogada por la líder socialista como una situación nunca antes vista en la tramitación de leyes. “Esto es algo inédito, porque siempre los gobiernos lo que se busca es hacer un trabajo prelegislativo, un trabajo de diálogo para informar y para buscar los apoyos, no para hacer tabla rasa y pasar por encima de todo el resto”, argumentó, para luego recalcar que “es muy preocupante esta postura que tiene el gobierno”.

Las fricciones al interior del propio oficialismo serían, según la senadora, la causa principal del retraso en el ingreso de la propuesta. Al respecto, ilustró la situación indicando: “Renovación Nacional reclamó porque no conocían el proyecto. O sea, aquí el Gobierno ni siquiera habla con los propios, habla con una parte del Gobierno”.

La diversidad de temas que abarca el texto legal también fue blanco de críticas, siendo tildada de “tutti frutti” por la presidenta del PS, quien es partidaria de fraccionar la discusión. “Cuando a uno, bajo el manto de medidas de reconstrucción, están imponiendo una reforma soterrada, yo creo que eso es engañar a la ciudadanía, es engañar la democracia”, sentenció sobre la amplitud del articulado.

En materia económica, la disminución tributaria que incluye el plan de reconstrucción generó el rechazo absoluto de la legisladora, quien advirtió que “No va a producir el efecto de la reactivación”. Para fundamentar su postura, precisó que “la evidencia lo que demuestra es que ninguna rebaja de impuestos per se, en un corto plazo, produce ese efecto que supuestamente busca este proyecto. Aquí lo que se está buscando es rebajar el impuesto a las grandes empresas, pero el efecto que se busca no se va a producir”.

A modo de cierre, la representante de la Cámara Alta reiteró que las puertas de su tienda política siguen abiertas para conversar. “Estamos por dialogar, estamos por escuchar. Si al Gobierno no le interesa, que aprueben su reforma, pero que se hagan responsables de lo que significa eso para la gran mayoría de los chilenos”, concluyó.

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