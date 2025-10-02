Presidenta del PS llama al Gobierno a reponer la "glosa republicana" en el Presupuesto 2026

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se sumó a las voces oficialistas que han manifestado su disconformidad con la decisión del Gobierno de excluir del Presupuesto de la Nación 2026 la “glosa republicana” para la administración siguiente.

“Yo creo que esta es una suerte de tradición que existe en el país de dejar un cierto margen que es bastante pequeño en el marco de toda la Ley de Presupuesto, hay que decirlo. Y a mí me parece que hay que reponerlo, como han dicho transversalmente todos los sectores”, comentó en entrevista con radio Agricultura.

La senadora que no asistió a la cita en Cerro Castillo en que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, informó a los partidos los énfasis del erario fiscal ingresado al Parlamento, señaló que “quisiera tener un poco más de información también de cuál fue la propuesta del ministro en este sentido, pero entiendo que tampoco hubo mucha explicación. Así que, precisamente la Ley de Presupuesto se empieza a discutir ahora dónde va a estar presente eso”.

“Yo espero ahora, en el marco de lo que es la discusión en el Congreso, que es lo que importa, tomar seriamente este tema porque la discusión del presupuesto es algo muy importante, pero que hoy día, este año se mezcla con lo electoral. Entonces, también creo que tenemos que poner un poquito de paño frío y discutir en serio cuáles son las condiciones particularmente para las regiones”, remarcó.

La parlamentaria, además, salió al paso de las críticas al Presidente Gabriel Boric por utilizar la cadena nacional para cuestionar las propuestas de recorte fiscal de la oposición. “Me parece legítimo que advierta sobre el riesgo de recortar derechos sociales”, remarcó.

Vodanovic agregó que quienes plantean un ajuste de US$6.000 millones deben transparentar de dónde saldría: “¿Se va a recortar la PGU, los computadores para niños de séptimo básico, la salud? No se puede hablar de recortes sin decir qué programas se eliminarán”.

Concluyó que el debate presupuestario estará inevitablemente cruzado por la coyuntura electoral, pero llamó a la responsabilidad: “No podemos sobrepolitizar el dolor de las familias que esperan vivienda o seguridad”.

PURANOTICIA