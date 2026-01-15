Presidenta del PS defiende decisión de congelar relaciones con el FA y PC y aclara que "nunca hemos dicho que nos vamos a salir del Gobierno"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, explicó las razones del partido para congelar las relaciones con el Frente Amplio y el Partido Comunista tras las críticas por el respaldo a la Ley Naín-Retamal.

En conversación con radio Pauta, la senadora afirmó que la decisión responde a una evaluación política y no a una reacción emocional. “Los partidos no se enfurecen, los partidos toman acciones políticas”, recalcó.

La timonel del PS dijo que el centro de la discusión debió estar en la defensa de los derechos humanos y en la exigencia de justicia, lo que terminó siendo desplazado por recriminaciones políticas entre aliados.

Además, calificó de “caza de brujas” la publicación de listas de votación parlamentaria asociadas a la Ley Nain–Retamal y sostuvo que ese tipo de acciones reinstala una lógica de cancelación política y pone en entredicho al Congreso Nacional como poder autónomo del Estado, dañando el funcionamiento democrático y la convivencia dentro de la alianza de gobierno.

En cuanto a la Ley Nain–Retamal, Vodanovic reafirmó la postura de su partido, y señaló que su apoyo se dio en función de las necesidades de seguridad del país y no como una defensa irrestricta de la actuación policial.

Respecto a la suspensión de su participación en actividades del oficialismo, Vodanovic descartó un quiebre con el Ejecutivo. “Nunca hemos dicho que nos vamos a salir del gobierno”, recalcó.

Finalmente, argumentó que la decisión del PS busca marcar un límite político, pero no romper la alianza de gobierno, con miras a recomponer relaciones sobre la base del respeto institucional, los derechos humanos y principios democráticos compartidos.

