Presidenta del PS blinda a senador Castro tras polémica por el TC y lanza duro recado al Gobierno: "La soberbia no es buena"

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, defendió las declaraciones del senador Juan Luis Castro sobre la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de reconstrucción nacional, descartando que el parlamentario se haya saltado los conductos regulares de la colectividad.

En conversación con Tele13 Radio, la timonel socialista explicó el contexto en el que Castro realizó sus declaraciones y aseguró que estas respondían a conversaciones sostenidas al interior de la bancada.

“Nosotros tuvimos un almuerzo de bancada con el PPD y con el Partido Liberal. A la salida de esa reunión le preguntan a Juan Luis Castro por algunos temas, y él y Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, dicen 'nosotros hemos estado hablando de varios temas, entre otros que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional".

Vodanovic precisó que el senador no estuvo presente hasta el término de la reunión, ya que debió retirarse por compromisos legislativos.

"La verdad es que Juan Luis estuvo en la reunión de la mañana, pero se retiró antes porque tenía que ir a la Comisión de Salud. Entonces él no supo el final de la reunión, que era que el jueves nosotros íbamos a volver a juntarnos con los abogados. Él se fue en el momento en que estábamos adoptando una decisión", explicó.

En esa línea, sostuvo que el parlamentario informó lo que entendía como un acuerdo alcanzado durante el almuerzo.

“Él da una información que él creía que era novedad, que habíamos estado hablando en el almuerzo, determinando como bancada, el momento de la presentación al TC y eso es lo que él comunica".

Asimismo, descartó cualquier intención de actuar al margen de la institucionalidad del partido.

"No lo hace desde la mala fe, ni para saltarse los conductos, ni para madrugarse a nadie. Lo hace porque era parte de lo que habíamos conversado durante ese almuerzo".

La presidenta del PS explicó que existía consenso respecto de recurrir al Tribunal Constitucional, aunque aún se debatía el momento más adecuado para presentar el requerimiento.

"Todos estábamos de acuerdo en ir al Tribunal Constitucional, pero el tema es cuándo. Si se hacía ahora o se esperaba la total tramitación del proyecto. Entonces, esa fue la discusión, si íbamos cuando se aprobara la norma, y esa fue la discusión".

Además, relató cómo se desarrollaron los hechos tras las declaraciones de Castro.

"Juan Luis lo comunica de buena fe, lo refrenda Vlado Mirosevic. Entonces, en primer lugar, no es el Partido Socialista, es la bancada. Y a partir de eso, los diputados socialistas escuchan esto y sacan una declaración diciendo, nosotros también vamos a ir al Tribunal Constitucional".

Respecto de la postura del Gobierno durante la tramitación de la iniciativa, Vodanovic señaló que aún existen conversaciones pendientes y que espera que la senadora Paulina Núñez cierre formalmente el trabajo de la mesa.

"Todavía hay conversaciones pendientes, todavía no sé qué es lo que irá a hacer Paulina Núñez, porque estamos en la votación en particular. Yo esperaría que Paulina Núñez le dé el fin (a la mesa), por una cosa de respeto. Evidentemente, la mesa tenía dos reuniones, al cabo de la segunda reunión no hubo un hito".

Finalmente, la senadora cuestionó la estrategia del Ejecutivo para sacar adelante el proyecto y criticó que no se hayan incorporado las observaciones planteadas por distintos sectores.

“El Gobierno, en este afán de echarle para adelante, de sacar esto rápido, de la urgencia y ganar por un voto, ganancias pírricas, no se toma el tiempo de mejorar el proyecto, de escuchar a otros, porque la soberbia no es buena. Y el proyecto tiene deficiencias graves y eso es lo que le hemos tratado de explicar al Gobierno en distintas ocasiones y no se mueven de ahí”, sentenció.

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