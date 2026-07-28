Presidenta del Senado presenta proyecto de ley para inclusión temprana de niños neurodivergentes

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, presentó el proyecto de ley Marco de Atención Temprana para el Desarrollo Integral de Niños y Niñas con Discapacidad, Rezago del Desarrollo o Factores de Riesgo Asociados, que busca establecer un marco legal para garantizar una atención oportuna e integral desde la primera infancia, con especial énfasis en la inclusión de niños y niñas neurodivergentes.

La propuesta, que será ingresada el lunes próximo al Senado, reconoce jurídicamente la atención temprana como un enfoque transversal y establece principios comunes para coordinar las acciones, programas, prestaciones e instrumentos existentes en los ámbitos de la salud, la educación, la protección social, la familia y la comunidad, favoreciendo una respuesta más articulada del Estado.

“Queremos hablar de neurodivergencia porque la inclusión comienza por reconocer que existen distintas formas de aprender, comunicarse, sentir y relacionarse con el entorno y el deber de las instituciones es identificar las barreras, acompañar a las familias y actuar oportunamente”, indicó Núñez.

El proyecto contempla acciones de promoción, prevención, pesquisa, detección, evaluación, orientación, derivación, acompañamiento, apoyo familiar, seguimiento, habilitación, rehabilitación e intervención oportuna, todas ellas en el marco de la legislación y de los programas vigentes.

Asimismo, establece una ruta de acompañamiento para niños y niñas con necesidades de apoyo, rezago del desarrollo o factores de riesgo desde la primera infancia y hasta los 10 años, promoviendo la continuidad de los apoyos durante todo ese período.

Núñez sostuvo que “llegar a tiempo puede cambiar la trayectoria de vida de un niño o una niña y una señal de alerta debe permitir orientar, acompañar y derivar oportunamente, utilizando mejor las herramientas que Chile ya tiene”.

NEURODIVERGENCIA, PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN

Además, el proyecto reconoce a las familias y cuidadores como actores fundamentales de la atención temprana y refuerza el derecho de niños y niñas a participar en las decisiones que les afectan. En ese sentido, establece que la ausencia de comunicación oral no podrá interpretarse como falta de opinión o voluntad, al tiempo que promueve la identificación y eliminación de barreras que dificulten el aprendizaje, la participación y la inclusión.

Núñez afirmó que “las familias necesitan acompañamiento y una ruta más clara, no deberían peregrinar entre instituciones buscando una respuesta ni asumir solas responsabilidades que corresponden al Estado y a sus redes”.

Entre los principales cambios que propone la iniciativa, se establece que la detección de una necesidad del desarrollo, una señal de alerta o un factor de riesgo permitirá activar medidas de información, orientación, acompañamiento o derivación contempladas en los programas vigentes, sin exigir previamente una certificación.

Al mismo tiempo, el proyecto mantiene los requisitos legales para acceder a prestaciones, beneficios y apoyos específicos, aclarando que una señal de alerta no constituye, por sí sola, un diagnóstico clínico.

PURANOTICIA