Gobierno descarta privatizar Codelco, pero se abre a "vender algunos bienes que son prescindibles"

El Gobierno descartó la propuesta del Partido Republicano de privatizar la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

El presidente de la colectividad, Arturo Squella, sostuvo que “lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”, según declaró a La Tercera.

Asimismo, propuso que “hoy se podría vender parte de la propiedad de Codelco o de alguna de sus filiales o divisiones, sin perder el control” y comentó que “no tengo dudas de que, si el Gobierno lo empuja, estará el apoyo de todos”.

Y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó el tema durante su visita a la región de Coquimbo, descartando que la administración del Presidente José Antonio Kast vaya a privatizar Codelco.

“Es una discusión que viene hace tiempo. En nuestra opinión, tenemos la posibilidad de vender algunos bienes que son prescindibles; no estamos por privatizar“, explicó.

Añadió que “sí estamos por la asociación con distintos actores que nos traigan recursos, nos traigan ideas, nos traigan minas para poder hacer más grande Codelco, que Codelco sea competitiva, que sea rentable y que pueda operar con mucha seguridad para sus trabajadores y para todos los chilenos“.

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