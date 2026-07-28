En prisión preventiva quedó imputado por secuestro extorsivo ocurrido en marzo en Santiago

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un sujeto acusado por el delito de secuestro extorsivo, ocurrido en marzo en la comuna de Santiago.

En la audiencia, el fiscal ECOH, Fernando Anais, expuso que la víctima fue abordada por desconocidos mientras se encontraba al interior de un estacionamiento. Posteriormente, fue privada de libertad y trasladada por la fuerza hasta un inmueble utilizado como casa de cautiverio.

Mientras la víctima permanecía retenida, los secuestradores se comunicaron con su esposo y le exigieron el pago de una importante suma de dinero a cambio de su liberación.

De acuerdo a los antecedentes de Fiscalía, las diligencias investigativas desarrolladas por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios permitieron establecer la identidad de uno de los presuntos participantes en el delito. "La víctima reconoce a uno de sus captores y el tribunal dio por justificada la existencia del delito y la participación de esta persona", señaló el fiscal Anais.

Con estos antecedentes, el tribunal decretó la máxima cautelar para el imputado y fijó un plazo de investigación de 120 días.

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