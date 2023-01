Presidenta del PS afirma que Michelle Bachelet no postulará al Consejo Constitucional si el oficialismo no va en una lista única

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a la disponibilidad de la exmandataria Michelle Bachelet de encabezar una lista unitaria de candidatos al Consejo Constitucional del proceso constituyente, situación que quedaría descartada si es que el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR), el Partido Liberal (PL) y la Democracia Cristiana (DC) insisten en presentar una lista propia.

En declaraciones a “Tolerancia Cero” de CNN Chile informó que “hoy día la realidad es que no hay lista única, tenemos dos listas. Por lo tanto, en ese escenario la expresidenta Bachelet no sería candidata”.

“La presidenta no tiene ningún interés en ser candidata, ella está respondiendo a un llamado que le hago yo como presidenta del PS, en el sentido de demostrar la importancia de la unidad para esta gesta, porque es evidente que dentro de las dos coaliciones y la DC hay distintas visiones”, manifestó.

La dirigenta política expresó que “si uno quiere poder incidir en esa Constitución de manera importante como progresismo, creo que es importante que el progresismo vaya unido, y eso la presidenta está dispuesta a encarnarlo y también es la historia de su trayectoria política, fue ella quien incorpora al Partido Comunista (PC) a la Nueva Mayoría, sin un aliciente electoral, porque en ese momento el PC no era un gran porcentaje. La presidenta lo hizo porque siempre ha habido un sesgo anticomunista en Chile”.

Vodanovic también habló de las declaraciones del senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, quien sostuvo que “si hay partidos que quieren más representación en el gobierno, deben responder al llamado del Presidente de ir una lista unitaria”.

La presidenta del PS indicó que “yo conversé con el presidente de RD porque no me parece que sea fraterna esa postura, mucho menos por la prensa. Y creo que el PS, con los 90 años de historia que tiene, no va a tomar una decisión por tres subsecretarias más o menos, es algo que la verdad lo considero una afrenta. Yo en ese sentido, además, hablé con la ministra del Interior (Carolina Tohá) y le pedí que durante todo este periodo hasta la inscripción de las listas cese cualquier nombramiento, oferta de cargo o designación respecto de militantes del PS”.

En relación con la polémica de los audios filtrados, Vodanovic dijo que “lo que pasó en la Cancillería es un autogol. Es un episodio muy lamentable. Lo más lamentable de esto, es que por una parte daña las relaciones con el Congreso, porque todo el Senado se quejó, yo estaba en ese día cuando salió la noticia en la discusión de los expertos y los nombramientos, le di excusa y solidaricé con el senador Quintana. Yo creo que el nivel de esa discusión era lo malo, era como estar haciendo un plan, una cosa muy poco analítica (...) En Argentina obviamente van a dar por superado el impasse, pero esto lo van a cobrar en cuotas”.

