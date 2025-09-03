Presidenta del PS afirma que en el Senado buscará establecer multa "razonable" por no sufragar

La presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, comentó la caída del corazón de la moción del proyecto de voto obligatorio, lo que generó molestias en la oposición, debido a que había un acuerdo con el Gobierno para aprobar una multa.

En la votación, los socialistas se abstuvieron. Consultada sobre esto en radio Infinita, la líder de los PS sostuvo que no tenía muy claro lo que pasó, ni los argumentos que entregaron los diputados, dado que en ese momento se encontraba sesionando en el Senado, pero que su postura “es establecer una multa” por no sufragar.

“Este proyecto tiene que pasar a la Comisión de Gobierno que yo presido, así que espero poder hacer un estudio acabado de la situación y que nos planteen algún tipo de solución para poder debatirla en nuestra comisión”, mencionó.

Dicho eso, señaló que “evidentemente lo razonable sería que tenga una multa de un valor que sea posible de pagar para las personas”.

“No olvidemos que cuando se imponen estas multas y no son pagadas, las personas tienen que pagar con días de cárcel, por lo tanto, también hay que ponderar el monto de la multa. A mí me parece que es necesario un monto que sea razonable”, agregó.

En otro tema, Vodanovic se refirió a la reunión que sostuvieron los partidos oficialistas. “Fue una buena conversación, y acordamos tratar de no abrir fuego amigo nosotros”.

“No se pueden esconder las cosas o hacer como que no han ocurrido, esto daña la candidatura, todos estos dimes y diretes van en perjuicio de instalar los temas, entonces cuando nosotros mismos empezamos con estos comentarios enturbiamos la discusión, eso sí quedó despejado el tema de la intencionalidad”, finalizó.

