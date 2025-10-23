Presidenta del PS advierte "utilización política" en la acusación constitucional contra el exministro Pardow

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la controversia por los errores en la facturación de las cuentas de luz y a la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow.

En conversación con radio Duna, la senadora planteó que “si uno quiere aclarar y buscar culpables, el camino correcto es una comisión investigadora. Creo que aquí se le está dando una utilización política al caso”.

En esta línea, cuestionó las intenciones detrás de la acusación constitucional y manifestó que no ve “la energía en solucionar el problema a la gente, sino más bien en hacer una utilización política del caso”.

Por otro lado, la parlamentaria comentó sobre el fallo en el caso SQM, señalando que comparte parte del análisis del exfiscal Carlos Gajardo.

“Coincido mucho con Carlos Gajardo en que las malas decisiones que se tomaron dan cuenta de un juicio eterno y la crítica que se le hace a la Fiscalía de parte del tribunal hay que considerarla un hecho importante”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que, más allá de sus diferencias con los involucrados, "me parece que debemos revisar el sistema procesal penal y las facultades que tiene la Fiscalía”.

PURANOTICIA