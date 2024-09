Presidenta del PS acusa "silencio cómplice" del Colegio de Abogados por implicancia de Luis Hermosilla en «Caso Audio»

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, acusó “silencio cómplice” del Colegio de Abogados respecto a la implicación de Luis Hermosilla en el «Caso Audio».

En conversación con CNN Chile, la parlamentaria calificó como “vergonzoso” el actuar del gremio durante la investigación contra el abogado, imputado por soborno y lavado de activos y delitos tributarios.

“El Colegio de Abogados estuvo silente durante todo este tiempo, recién una vez que le aplicaron la medida de prisión preventiva a Hermosilla se pronunció“, expresó.

En la misma línea, añadió que “me parece vergonzoso que la institución que tiene que cautelar los aspectos éticos de la profesión haya estado silente por tanto tiempo, en lo que yo he denominado un silencio cómplice”.

Respecto al impulso de la reforma constitucional que está impulsando el gremio para tener tuición ética sobre todos los abogados, los colegiados y los que no, la senadora asegura que esta alternativa no le parece satisfactoria.

“La tuición ética de los colegiados – Luis Hermosilla está colegiado- la tiene el Colegio de Abogados, por lo tanto, no tienen que esperar una reforma de ningún tipo. Aquí hay hechos suficientes para dar por acreditado hechos antitéticos que darían para poder sancionarlo de acuerdo a las normas del gremio”, afirmó.

“Aquí no hay voluntad política del Colegio de Abogados y lo digo con bastante pesar”, sostuvo, junto con subrayar que “cuando quienes tenemos que obrar de acuerdo al derecho callamos, somos cómplices y me duele que el Colegio de Abogados que no sea capaz de salir a poner este tema en la palestra”.

Asimismo, la presidenta del PS respaldó la querella presentada por los diputados de su partido, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, en este caso y comentó que esta acción judicial fue analizada al interior del partido.

“La bancada lo debatió en su momento” y los diputados “optaron por hacerlo de manera personal”, comentó, junto con afirmar que pese a que el diputado Manouchehri integra la Comisión Investigadora conformada por estos hechos, “no son instancias incompatibles”.

Advirtió también que “aquí no hay parlamentario que por no haberse querellado validen la gravedad de los hechos que hemos ido conociendo”.

Además negó haber dado la instrucción a los parlamentarios de la bancada de revisar eventuales chats que hayan tenido con Luis Hermosilla.

“No creo que corresponda dar ese tipo de instrucciones. Si hay personas que tienen alguna comunicación ilícita o que dé cuenta que hechos ilícitos, cada uno tendrá que dar las explicaciones que corresponda”, afirmó.

