Presidenta del PS acusa "hostigamiento" contra ministra Tohá y sostiene que "no es el momento" para su salida del gabinete

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien supo este viernes de la renuncia del exsubsecretario Manuel Monsalve a la colectividad, afirmó que “el Tribunal Supremo tendrá que conocer de ella y ver cuál es la situación en la que queda el proceso contra él”.

“Imagino que la situación en la que se encuentra ha preferido dedicarse a su defensa y no perjudicar a la institución que por tantos años lo cobijó”, agregó en entrevista con T13 Radio.

En cuanto a lo que ha ocurrido luego de la denuncia por abuso sexual y violación contra Monsalve, la presidenta del PS dijo que “a medida que se van conociendo más hechos, resulta bastante inaceptable todo”.

Pero aclaró que “lo que es evidente es que el Presidente al conocer los hechos no tuvo un conocimiento completo de toda la situación, no hubo posibilidad de que él se enterara de tantos detalles que quizás conoció ahora y no creo que sea incompatible la presunción de inocencia con lo que el Presidente señaló ayer”, relató.

En su opinión, “cuando hay una denuncia de este tipo, generalmente las personas no mienten en una situación de esa naturaleza. Creo que es consistente lo que el Presidente hizo ayer de reconocer el derecho de la víctima, creer en ella y también consistente con lo que es la presunción de inocencia”.

Sobre las críticas a la ministra del Interior, Carolina Tohá, la senadora socialista afirmó que “de parte de la derecha ha habido un hostigamiento a la ministra”, por lo que destacó el respaldo que le dio el mandatario, “porque ella es la que está a cargo de todos estos temas importantes del país”.

“No puede haber un aprovechamiento político como el que ha habido estos días (...) Por lo que la ministra sea respaldada por el Presidente es lo que corresponde y también por los partidos de la coalición”, sostuvo.

Al ser consultada sobre si la secretaria de Estado debería salir del gabinete, afirmó que "no creo que sea el momento, y por supuesto, es el Presidente quien tendrá que tomar esa decisión".

Respecto a la crisis por el caso de Manuel Monsalve y su repercusión al interior de los partidos del oficialismo, la parlamentaria indicó que “a veces no se dimensionan los efectos que tienen las palabras o palabras sacan palabras”.

“Me parece que hay que tomar esto con responsabilidad. Nosotros somos todos dirigentes que tenemos que tener en mente lo que significa el rol del partido de Gobierno y la situación particular de no tener mayorías en el Congreso”.

