Presidenta del PPD por no inscripción de Pablo Maltés en lista del partido: "Nadie ha bajado a nadie"

Natalia Piergentili, presidente del Partido por la Democracia (PPD), se refirió a la fallida candidatura de Pablo Maltés, excandidato a gobernador y pareja de la diputada Pamela Jiles, para consejero constitucional, opción que finalmente se descartó.

En el marco de un punto de prensa de las directivas nacionales del PPD, PR y DC, en el cual presentaron el pacto “Todo por Chile”, afirmó que “nuestra lista ha sido un espacio que ha convocado a personas de otros sectores, independientes, cercanos a Demócratas, que en su minuto vieron en esta lista la oportunidad de construir transversalmente. En esas personas se encontraba Pablo Maltés, que no llegó a ser inscrito por el partido”.

“Nadie ha bajado a nadie. Aquí no hay un hecho de inscripción y desinscripción", explicó la dirigenta máxima del PPD.

Piergentili agradeció el interés de Maltés de participar en la lista, pero declaró que "nosotros privilegiamos en la región a militantes nuestros históricos... Lo conversamos, sin duda, pero nadie bajó a nadie ni hay un manto de veto ni nada que se le parezca”.

Agregó que “no soy nadie para vetar a otras personas y políticamente uno tiene que estar siempre abierto al diálogo. No es un contrasentido haber hablado con muchos y muchas que quisieron sumarse a nuestra lista”.

Piergentili también se refirió a las declaraciones del diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, quien afirmó que el PPD le habla a un “centro espurio”.

“Tengo la absoluta confianza de que nosotros no apostamos por división alguna, nosotros apostamos por ampliar la base de apoyo social a una mirada progresista del país, lo hicimos siempre de frente, desde un inicio planteamos la opción de ir en listas separadas, planteamos nuestros argumentos en los comités políticos, en los espacios de conversación”, dijo la presidente del PPD.

Añadió que “de modo que si aún hay alguien que cree que aquí hay un afán de divisionismo, lo lamento, habrá que ahondar en las conversaciones, pero no quiero ahondar en una falsa pugna, porque nuestro ánimo es de contribuir, de seguir trabajando juntos. De modo que no voy a ahondar en esas percepciones, pero me voy a hacer cargo de conversarlas privadamente, como se tienen que hacer estas cosas con el diputado Diego Ibáñez”.

