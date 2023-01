Presidenta del PPD desmintió que el partido esté negociando cargos en el Gobierno

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, desmintió que su partido esté negociando cargos en el Gobierno a cambio de modificar su postura de llevar dos listas para la elección de consejeros constitucionales.

“Las convicciones no tienen precio ni se transan por cargos en el Gobierno. El planteamiento del PPD, tal como he dicho desde el primer día, es que -precisamente- por nuestra lealtad al Gobierno creemos que es un imperativo ampliar la base social y política de apoyo. Dos listas permiten eso y una lista reduce esa posibilidad”, señaló la dirigenta política a La Tercera.

“¿En qué minuto se instala que esto es una forma de ‘negociar’ cargos? Yo no lo sé. Lo que yo he representado es la opinión institucional del PPD y me parece una ofensa que se instale esa idea”, agregó.

A pesar de esto, el rumor de un posible cambio de gabinete y un ajuste en las subsecretarías estaría tomando fuerza en los últimos días.

Esto se podría llevar a cabo a fin de mes en las carteras de Cultura, Minería, Deportes y Obras Públicas.

Sobre el tema de la elección de consejeros, el ex ministro Francisco Vidal (PPD), quien firmó una carta dirigida a Piergentili en la que señala que es más favorable tener solo un pacto electoral, sostuvo que "este no es un tema ni una 'estrategia' de cargos. En el tema electoral, los dados están echados y será el consejo nacional del partido el que definitivamente dirá si vamos en una o dos listas”.

PURANOTICIA