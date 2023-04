Presidenta del Partido Socialista y posibilidad que Michelle Bachelet asuma en el Senado: "Sería un tremendo aporte"

Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), se refirió a la posibilidad de que la ex presidenta Michelle Bachelet –o ella– ocupen el lugar que dejó Álvaro Elizalde en el Senado, a propósito de su nombramiento como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en reemplazo de Ana Lya Uriarte.

En entrevista con T13 Noche, aseveró que "he sido una militante por más de 30 años. He asumido todas las responsabilidades que el partido me ha confiado. Hoy día soy la presidenta del partido, que es el más alto honor que aspira un socialista".

"Por cierto que, si es el partido y la región del Maule los que proponen mi nombre, voy a asumir con mucho orgullo esa designación y con el compromiso de seguir representando a esa región como la ha hecho Álvaro Elizalde y con la impronta de una socialista", sumó.

En la misma línea, Vodanovic sostuvo que por ahora "creo que no hay que hacer ninguna especulación antes de que esto se zanje por los organismos regulares de nuestro partido", agregó.

Sobre la posibilidad de que la ex presidenta Michelle Bachelet sea la elegida, indicó que "si ella estuviera disponible, por supuesto, yo creo que sería muy transversal el apoyo que ella concitaría y sería un tremendo aporte".

"Ahora, ella ha tenido responsabilidades enormes en su vida. No sé si de verdad el partido, tal como no quisimos exigirla siendo candidata, si hoy día estamos en la posición de pedirle más a la presidenta Bachelet. Si ella estuviera disponible, por supuesto que estaríamos muy contentos" añadió.

A propósito del nombramiento de Elizalde, la timonel del PS afirmó que "el Partido Socialista agradece al Presidente de la República confiar en una persona que creo que tiene las condiciones para asumir este momento".

"Él sabe de diálogos, de construir acuerdos. Sin duda va a ser un tremendo aporte para el Gobierno", zanjó.

PURANOTICIA