Presidenta del Partido Socialista Paulina Vodanovic descarta relación con causa judicial y acusa grave filtración

A través de un comunicado público, la senadora y presidenta del Partido Socialista de Chile, Paulina Vodanovic, rechazó cualquier vinculación con una investigación del Ministerio Público, luego de que en medios de comunicación y redes sociales se difundiera información que la menciona indirectamente en una causa relacionada con un eventual nombramiento de auxiliares de la administración de justicia.

En el texto, la parlamentaria expresó su sorpresa ante la publicación de antecedentes que, a su juicio, corresponderían a una filtración de una investigación en curso. “Con sorpresa y profunda extrañeza he tomado conocimiento de información aparecida en un medio de comunicación a través de redes sociales, que correspondería a una filtración de un proceso de investigación desarrollado por el Ministerio Público”, señaló.

Según explicó Vodanovic, la indagatoria se habría originado a partir de una escucha telefónica entre el Conservador de Bienes Raíces de Chillán y un tercero, conversación en la que se menciona su nombre sin que exista imputación concreta ni antecedentes que la vinculen directamente a los hechos. En ese contexto, precisó que solo se la alude como un eventual “sujeto de interés”.

La senadora descartó tajantemente cualquier relación con la causa y aseguró no haber sido requerida por autoridad alguna. “No tengo conocimiento alguno y desconozco absolutamente algún tipo, directo o indirecto, de vinculación en la materia. A la fecha ninguna persona se ha comunicado conmigo ni ha inquirido detalle o versión sobre estos aspectos”, afirmó, agregando que no mantiene relación profesional ni personal con las personas mencionadas.

Asimismo, Vodanovic cuestionó con dureza la difusión de información reservada, calificando la situación como de extrema gravedad. A su juicio, resulta preocupante la facilidad con que antecedentes de acceso restringido se hacen públicos sin verificación ni consulta previa, y sin que existan responsables identificados por dichas filtraciones.

Finalmente, la parlamentaria defendió su trayectoria profesional de más de 30 años como abogada, funcionaria pública y senadora, y recalcó que no aceptará que se ponga en duda su honra en base a insinuaciones o trascendidos. En esa línea, aseguró estar plenamente disponible para colaborar con cualquier investigación del Ministerio Público, exigiendo al mismo tiempo respeto por la ley y la verdad.

