Presidenta del Partido Socialista destacó desafíos del proceso constituyente

Paulina Vodanovic, la nueva senadora y presidenta del Partido Socialista, ha reivindicado el papel de su coalición en el oficialismo y ha cuestionado la falta de puntos de encuentro entre las dos almas.

En una entrevista con El Mercurio destacó sus desafíos en el cargo y el trabajo que se llevará a cabo en el nuevo proceso constituyente.

La líder socialista ha expresado que el país necesita una nueva Constitución que asegure la igualdad y establezca la posibilidad de que todos seamos iguales en dignidad y derechos. Vodanovic ha indicado que lo peor que podría suceder en este proceso es que se intente hacer una nueva Constitución del 80 o incluso reforzarla, ya que esto podría llevar a un proceso fracasado.

En cuanto a las diferencias entre las coaliciones, la parlamentaria ha señalado que más que una disputa, existe una desafección entre los distintos partidos políticos que conforman las dos coaliciones. "Ha costado que nos constituyamos en un bloque homogéneo, no para que todos pensemos igual, porque somos diez fuerzas políticas distintas y es imposible que eso ocurra, pero sí para tener un accionar común", ha afirmado la senadora.

Vodanovic ha destacado la importancia del diálogo político y ha criticado la intransigencia de ciertos sectores del oficialismo que no entienden la importancia de llegar a acuerdos y ceder en ciertos puntos para avanzar en los objetivos comunes. En este sentido, ha asegurado que el programa de Gobierno es una ruta, no algo dogmático que no se pueda revisar.

"Pareciera que no todos tienen claro lo que significa estar en el Gobierno. No se trata de apoyar lo bueno y restarse de las complejidades. Debemos estar en las duras y en las maduras. Esa es la posición del PS", señaló.

La nueva senadora por el Maule reemplazó al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, y asume un rol clave en el proceso constituyente que vive actualmente el país. Vodanovic ha manifestado su compromiso con este proceso y ha llamado a trabajar en conjunto para lograr una Constitución que refleje los valores de igualdad y justicia que Chile necesita.

"Lo peor que nos puede ocurrir es que no logremos ponernos de acuerdo entre nosotros en aquello que es esencial para esta alianza. Por eso es que hay que distinguir entre lo que es de la esencia y aquellas cosas que podemos dejar para más adelante", comentó.

PURANOTICIA