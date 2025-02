Presidenta del Partido Socialista desliza posible primaria con Democracia Cristiana y Partido Comunista

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, analizó la opción de realizar primarias amplias en la centroizquierda, con la Democracia Cristiana y el Partido Comunista incluidos.

En entrevista con Radio Cooperativa, la senadora indicó respecto a la propuesta del sector que “en mi rol de presidenta del PS, encabezo la mesa de presidentes de partido, y desde ahí estamos trabajando en lo que hemos llamado las bases programáticas del proceso de primarias, y sobre todo, de un proyecto político de futuro”.

“El oficialismo actual es una alianza de Gobierno, somos partidos unidos en la tarea del día a día, pero no hemos logrado todavía constituir una visión compartida y un plan de futuro, y eso es lo que queremos ofrecer al país: un proyecto de futuro, en unidad, pero donde existan denominadores comunes, y no esta división entre un sector y otro, que ha sido la tónica de estos años”, explicó Vodanovic.

Consultada por el rol de Apruebo Dignidad, la presidenta del PS indicó que “por supuesto, si hay partidos que no están disponibles a suscribir a un acuerdo de esa envergadura, no podrán adherir ni ser parte de una primaria común, pero hoy están participando en la negociación desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, estamos trabajando en eso, y ese es nuestro desafío en lo inmediato”.

“Cuando se ha dicho que ‘se pierde tiempo esperando a la Presidenta Bachelet’, me parece que eso es una falacia: es injusto con ella, pero además, no toma en consideración que durante este tiempo no hemos estado sentados mirando el horizonte, sino que construyendo las bases de la unidad, porque la unidad tiene que ser en torno a algo sustantivo, no solamente a lo electoral”, finalizó la senadora socialista.

