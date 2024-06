Presidenta del Partido Socialista criticó al Servel por poca difusión de las Primarias: "El Estado en esto ha fallado"

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, expresó su descontento por la baja participación en las elecciones primarias realizadas este domingo y apuntó directamente al Servicio Electoral (Servel) por lo que considera una falta de difusión y promoción del proceso.

La timonel del PS calificó como "lamentable" que en una elección estatal, que no es voluntaria para los partidos políticos según lo establecido en la ley de partidos, no se haya realizado una adecuada difusión por parte del Servel. Criticó que no hubiera ni siquiera un letrero que informara sobre el proceso electoral.

La senadora manifestó su indignación ante lo que considera un descuido del Estado en promover una fiesta de la democracia, especialmente cuando se está incurriendo en gastos para la constitución de mesas electorales y la participación de más de 200.000 vocales en todo el país. “Yo veo lamentable que en una elección estatal, que no es una elección voluntaria de los partidos ya que está prevista en la ley de partidos políticos, está prevista como un hito electoral la forma de elegir a los candidatos, en este caso alcaldes, no haya habido ni siquiera un letrero”, indicó.

“Aquí tenemos vocales, más de 200.000 vocales a lo largo de Chile, que es un gasto para el Estado. Personas que además dejan de hacer sus cosas, tuvieron que constituir las mesas ayer, como Chile es un país de personas responsables, el 90% de las mesas están constituidas a lo largo de Chile, más del 90%, pero si no hay difusión, esto no funciona”, agregó.

Estas críticas se suman a las expresadas por otros miembros del oficialismo, como el senador Lautaro Carmona, del Partido Comunista, quien también cuestionó el nivel de promoción de las primarias como mecanismo democrático para resolver candidaturas.

Vodanovic finalizó argumentando que “aquí hay un incumplimiento grave de parte del Servel en cuanto a la falta de difusión (...) el Estado en esto ha fallado”.

PURANOTICIA