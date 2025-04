Presidenta del Partido Socialista asegura que Carolina Tohá representa la continuidad: "Fue parte importante del Gobierno"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, sostuvo que Carolina Tohá representa la continuidad, porque fue "parte importante del Gobierno".



En entrevista con 24 Horas, la senadora señaló que "yo decliné la candidatura ante el Comité Central que tenía que analizar los antecedentes y los fundamentos políticos que yo señalé y por eso tuvimos dos sesiones, tanto el lunes como anoche, donde finalmente se acepta mi propuesta de declinar en favor de la opción de Carolina Tohá para que sea la candidata de todo el Socialismo Democrático”.

“Nosotros no estamos en una política transaccional. Lo que hemos ganado es la posibilidad de integrarnos con nuestras ideas a una candidatura con un proyecto del futuro y también de que el Socialismo Democrático retome el protagonismo que en algún minuto tuvo y que es responsabilidad de todos, creo yo, que no haya seguido avanzando”, agregó.



Respecto al sesgo de continuidad del Gobierno que representa la candidatura de Carolina Tohá, Paulina Vodanovic afirmó que “evidentemente lo es, porque ella fue parte importante del Gobierno, pero un Gobierno de futuro no se mide para atrás, se mide con las propuestas y por eso también nuestra propuesta es importante”.



Y sobre un eventual respaldo a la propuesta de Gonzalo Winter (FA) en caso de que el diputado se imponga en las primarias oficialistas, la senadora indicó que “las cosas pasan también. Uno no queda con los rencores acumulados para siempre por lo demás. Aquí evidentemente somos parte de una coalición y el que resulte ganador o ganadora lo vamos a apoyar”.

SOCIALISMO CON VISIÓN DE FUTURO

Consultada por aquellos militantes de su partido que manifestaron abiertamente su apoyo a Carolina Tohá (PPD), la senadora manifestó que “la polémica ha sido suficiente, no ha sido grato, por cierto. Yo creo que hay quienes no piensan en el partido. Yo he pensado en mi partido como presidenta de él, me interesa que el partido salga fortalecido de esto y yo creo que se fortalece con sus ideas participando en una candidatura que puede tener una proyección importante para el futuro de Chile”.



“Todas las polémicas artificiales o no, que se formaron durante 15 días, yo las dejo atrás y tengo una visión para adelante del futuro”, aseguró.



Y respecto a los militantes que no comparten el proyecto de Carolina Tohá, Vodanovic dijo que “en el caso de Camilo Escalona, lamentablemente está con un problema de salud, así es que no pudo estar presente, tampoco va a poder ir hoy día a la inscripción de la candidatura. Va a ir quien lo subrogue, y respecto del resto de las personas, por supuesto pueden haber opiniones distintas”.



“Los partidos políticos no son regimientos. Aquí hay personas deliberantes, personas que pueden tener una opinión distinta. pero el partido como tal, las dirigencias, las dirigencias comunales, regionales, el partido en su estructura entera, va a estar territorialmente acompañando la candidatura de Carolina Tohá, leal y decididamente”, insistió.

