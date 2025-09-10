Presidenta del Partido Socialista se suma a las críticas hacia el Gobierno por eventuales recortes a Gores

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se sumó a las críticas, que han surgido desde casi todo el espectro político, hacia el Gobierno por eventuales recortes de presupuesto a los gobiernos regionales.

“Estuvimos ahí debatiendo acerca de ese punto para hacerle ver al gobierno que no nos parece algo que corresponda desde el punto de vista no solo financiero, sino también político, en orden a la autonomía que deberían tener los gobiernos regionales y a la necesidad que la ciudadanía reclama de mayor rapidez en la toma de decisiones. Vamos en un sentido absolutamente contrario”, dijo Vodanovic en entrevista con Radio Duna.

La senadora aseguró que “los gobiernos regionales se crearon por una modificación reciente, no tienen una comisión, una subcomisión de presupuestos” y que eso se revisa “en la subcomisión 4, donde se tratan otros ministerios, es como una miscelánea de subcomisión”.

“Entonces no hay un tiempo, por ejemplo, como hay con las municipalidades, con la Contraloría, con otras instituciones, para que uno debata la propuesta de presupuestos”, remarcó.

Y luego agregó que “se le ha pedido a la comisión de Hacienda que puedan crear una nueva subcomisión, y hasta ahora no se ha hecho. Yo espero que ahora también se pueda abrir una subcomisión que vea los gobiernos regionales, porque son 16 gobiernos regionales, cada uno con su realidad, cada uno con niveles distintos de ejecución presupuestaria, de necesidades, y por lo tanto analizar gobiernos regionales como un paquete también no es suficiente”.

