Presidenta del Frente Amplio tilda de “inmoral” estrategia del Gobierno por proyecto de reconstrucción

La postura de la oposición de votar en contra del proyecto de reconstrucción nacional fue respaldada por Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, quien volvió a evidenciar sus críticas frente a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

Durante una entrevista concedida a radio 13C, la dirigenta política argumentó que la decisión adoptada "no es por ser obstruccionista ni nada, sino que es ser responsable con una reforma que es extremadamente ideológica".

Al profundizar en sus cuestionamientos, la representante frenteamplista advirtió que "son tres elementos que cierran la posibilidad de discutir democráticamente en cualquier contexto". En ese sentido, detalló que los puntos conflictivos corresponden a la disminución del impuesto corporativo, la integración tributaria y la invariabilidad del proyecto.

Para la líder partidista, el debate requiere otras bases: "Podemos discutir si es necesario o no, pero un proyecto que tenga un poquito más de legitimidad social, de consenso entre la academia. Sino estamos diciendo que acá estamos solamente los partidos de oposición, acá son organismos que nos hemos dado como país", complementó.

Asimismo, la timonel del FA expresó que le "resulta un poco extraño que además se nos diga a nosotros todo el tiempo 'a qué estaría dispuesto'". Frente a esto, lanzó una interrogante directa hacia la administración actual: "¿a qué estaría dispuesto el Gobierno? No ha estado dispuesto ni a cambiar ni a separar los proyectos y decirle a la gente que estamos discutiendo una reforma tributaria e insisten en decirle el proyecto de reconstrucción".

Finalmente, Martínez fue categórica al evaluar el manejo del tema frente a las víctimas de las emergencias. "Yo encuentro que es inmoral tener a las familias, que fueron damnificadas por los incendios de la quinta región y del sur (...) y plantear que la oposición estaría e desacuerdo con la reconstrucción. A mi me parece que esconde la verdad y creo que un Gobierno no puede usar esa triquiñuela comunicacional”, sentenció.

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