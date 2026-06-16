Presidenta del Frente Amplio cuestiona financiamiento de la sala cuna universal y cataloga a Quiroz como "un provocador"

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió a la indicación presentada por el Gobierno al proyecto de sala cuna universal, planteando dudas sobre su financiamiento y criticando el manejo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tanto en esta iniciativa como en la denominada megarreforma.

En conversación con Tele13 Radio, la dirigente señaló que aún existen interrogantes sobre el proyecto, que se discute desde hace más de dos décadas.

“Hay hartas preguntas que todavía me quedan y tengo muchas intenciones que ojalá se pueda dar un buen debate en el Congreso”.

“Creo que hasta el momento ha sido bien complejo intentar aportar al debate con ciertos principios, o también miradas, que en este caso además se recogieron después de mucho tiempo de discusión”, añadió.

“Este es un proyecto que lleva 27 años discutiéndose en el Congreso, y que el año pasado había logrado un cierto grado de consenso”, recordó.

Martínez también cuestionó que el financiamiento considere recursos provenientes del seguro de cesantía, asegurando que la fórmula replica mecanismos utilizados anteriormente por el Ejecutivo.

“Una fórmula que el Gobierno ya ha utilizado durante estos meses, de transferir los recursos de todos, del fondo común, por decirlo de alguna forma, de la plata de todos los chilenos, a empresarios”.

“Es parecido a lo que se hace tanto en la reducción de impuestos como también en el tema del impuesto al tema laboral, que también son transferencias que no aportan a, en este caso, la educación pública”, indicó.

Además, advirtió que eventuales cambios podrían debilitar el seguro de cesantía.

“Nos preocupa que eso se debilite sin una alternativa”.

La timonel del FA también manifestó preocupación por la forma en que el Gobierno ha abordado el debate económico y las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo.

“Lo miro de forma preocupante, sobre todo por el tono que ha habido de trabajo con el Gobierno. A mí eso es lo que más me preocupa, que no hayan contestado hasta el momento los cuestionamientos que hacía el Consejo Fiscal Autónomo de forma completa, suficiente, a nosotros nos pasó en lo de la megarreforma”.

Asimismo, cuestionó el rol del ministro de Hacienda.

“A mí por lo menos me intranquiliza en la forma en que se debate públicamente. Creo que además ha sido muy costoso el enfrentamiento permanente de quien lleva las finanzas públicas. Creo que el rol del ministro Quiroz tampoco ha ayudado, este fin de semana nuevamente agrega una discusión polémica en la que empieza a discutir con el presidente Boric”, indicó.

Martínez también criticó sus declaraciones sobre el CAE, señalando que el secretario de Estado “no se hace cargo tampoco del cobro abusivo del CAE, sino que al revés, hace un llamado a la responsabilidad de los propios deudores en el caso de la elección de la carrera, una cosa que siendo ministro de Estado debiese ser una preocupación del Gobierno sobre los estándares de calidad y eventualmente la legalidad del mismo cobro”.

Finalmente, afirmó que “tener a un provocador en quien lleva las finanzas públicas, la información de las finanzas públicas, a mí por lo menos me tiene muy inquieta, porque son elementos que, las cifras, al menos hasta el gobierno anterior, eran formas de poder ir evaluando las políticas públicas y no una forma de hacer un punto publicitario”.

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