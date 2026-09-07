Presidenta del Frente Amplio acusa forma "impositiva" de gobernar de Kast y llama a crear un "muro de resistencia" opositor

La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, acusó al Gobierno de José Antonio Kast de impulsar una forma “no dialogante” e “impositiva” de hacer política, y llamó a su sector a generar una mayor “resistencia” ante eventuales retrocesos en los derechos de las personas.

En entrevista con Radio Cooperativa, la diputada frenteamplista apuntó contra la forma en que el Ejecutivo ha impulsado sus principales iniciativas, entre ellas la reforma tributaria.

"El Gobierno del presidente Kast no solamente por sus pronunciamientos, por sus políticas -y la reforma tributaria es una de ellas- ha mostrado una forma no dialogante, sino impositiva de hacer política", aseguró la diputada frenteamplista en entrevista con Radio Cooperativa.

En esa línea, Yeomans sostuvo que su partido debe adoptar una postura más firme frente a las iniciativas del Ejecutivo y "mostrar una resistencia mayor para que evite el retroceso de los derechos de las personas. Me refiero a generar ese muro de resistencia frente a cualquier retroceso que pueda implicar menoscabo en derechos de las personas comunes y corrientes que creemos que es necesario poder evitar".

“El Gobierno como tal ha mostrado más bien una forma que creemos que, al obstaculizar el diálogo, termina sobre imponiendo una visión, que es la que tienen ellos, que además es añeja", criticó.

La parlamentaria ejemplificó su cuestionamiento con las propuestas del Ejecutivo en materia económica y de seguridad. En ese sentido, sostuvo que “en términos económicos es mirar al pasado en la reforma tributaria, pero también incluso es conservadora cuando se hace cargo de la seguridad, porque al final del día pone sobre la mesa una reforma constitucional que no pone el foco en la seguridad, sino que más bien entregar atribuciones bien sobredimensionadas al Presidente de la República, que en nada ayuda a la seguridad".

REFORMA CONSTITUCIONAL

Yeomans también aseguró que el Gobierno debe dejar de insistir en la reforma constitucional relacionada con el estado de excepción, al considerar que no cuenta con respaldo desde su sector.

"Nadie está al menos disposición de avanzar en esa línea desde nuestro sector. Perseguir los bienes patrimoniales detrás de quienes están en el narcotráfico, las bandas criminales, o quienes, por ejemplo, son adultos e incorporan a niños y jóvenes dentro de bandas delictuales", añadió.

La presidenta del Frente Amplio, sin embargo, afirmó que existe espacio para avanzar en acuerdos, aunque condicionó aquello a que el Ejecutivo abandone lo que calificó como una agenda ideológica.

"Podemos avanzar en una agenda que sea de acuerdos. Pero para eso debe dejar de nuevo la agenda ideológica. Yo creo que si el Gobierno dejara el fanatismo podríamos avanzar mucho más en pos del país, en pos de acuerdos que sean relevantes para poner sobre todo las necesidades que tiene la gente común por delante", agregó.

DESEMPEÑO DEL GOBIERNO

Yeomans también cuestionó las expectativas generadas durante la campaña presidencial respecto de la gestión de Kast, particularmente en empleo, desarrollo económico y seguridad.

“Durante la campaña se armaron muchas expectativas respecto a lo que podría ser José Antonio Kast y su gobierno en materia de empleo, de desarrollo económico y también en materia de seguridad (...) Las promesas son una cosa, otra cosa es gobernar, y eso es lo que estamos viendo en la práctica en los meses que lleva de Gobierno en donde estas expectativas no se han cumplido", señaló.

En materia económica, la parlamentaria manifestó especial preocupación por las propuestas del Ejecutivo y cuestionó que algunas de ellas no contarían, a su juicio, con evidencia suficiente para respaldar sus efectos sobre el empleo.

También planteó que “en materia económica en particular a mí me preocupa, porque en seguridad entiendo que las medidas que hay que tomar son complejas, son integrales (...). Pero en economía creo que están muy cerrados, bien fanáticos en recetas que no tienen las consecuencias que ellos están esperando. Por ejemplo, cuando se plantea que la flexibilidad laboral va a traer más empleo, no tienen ni una prueba para sostenerlo".

La diputada aseguró que desde la oposición han solicitado antecedentes respecto de los efectos que tendrían las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

"Se lo hemos dicho una y otra vez en la Comisión de Trabajo: muestren las proyecciones de cuánto empleo van a crear las medidas que están presentando. Y no tienen ningún dato que certifique que van a crear más empleo. No solamente desde nuestro sector, sino que también desde la derecha se está pidiendo con más presión. Esto es un tema sumamente urgente porque la cesantía está llegando a cifras bien complicadas", finalizó la diputada.

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