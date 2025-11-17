Presidenta del FA por electorado de Franco Parisi de cara a la segunda vuelta: "En ningún caso es un voto que está zanjado"

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, comentó sobre la primaria presidencial y respecto al escenario ante el electorado de Franco Parisi.

Al respecto, señaló que “no fueron los resultados que nosotros esperábamos en materia presidencial. Sin embargo, hay varios elementos a considerar pensando en una segunda vuelta que son distintos a los escenarios que se habían planteado previamente”.

En cuanto a lo ocurrido con Parisi, la timonel del Frente Amplio dijo que “el fenómeno del Partido de la Gente, es un fenómeno que hay que analizar, ver un poco más en doble clic para ver efectivamente cuáles son esos elementos que movilizan a ese nuevo electorado”.

"Creo que hay que revisarlo con detención, pero que en ningún caso es un voto que está zanjado o que es parte de alguno de los dos representantes de segunda vuelta. Creo que en eso queda todo por crecer y avanzar en la segunda vuelta, yo estoy segura que nuestra candidata estará a la altura de ello", complementó.

Y planteó que "no tenemos que centrarnos solo en las figuras del candidato presidencial sino más bien en sus votantes, en hablarle a quienes hoy día decidieron votar por Parisi en primera vuelta y que sabemos puede hacerle mucho más sentido votar por Jara en la segunda".

