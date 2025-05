Presidenta del FA ofrece disculpas a la DC tras vincular a Alberto Larraín con la falange

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, ofreció disculpas a la Democracia Cristiana luego de que en una entrevista radial vinculara a Alberto Larraín, principal involucrado en el caso ProCultura, con el partido de la falange.

En nota con Tele13 Radio, la exdelegada de la región Metropolitana señaló que “el caso ProCultura no es un caso del Frente Amplio (...). La mayoría de los aumentos de monto fueron provocados por gobiernos regionales de la RM y el Biobío, ambos exmilitantes de la DC, y la única militancia que se conoce a Alberto Larraín es de la Democracia Cristiana. Entonces, no digo que es solo de ellos, ni solo de nosotros, pero este no es un caso del Frente Amplio”.

Tras recibir duras críticas de la DC e, incluso, desde su propio partido, la timonel frenteamplista publicó la tarde de este viernes, una disculpa en su cuenta de X:

“Ante la polémica generada en los últimos días, queremos reiterar que en ningún caso señalamos que exista algún vínculo institucional entre la DC y los casos investigados”, indicó.

“Extendemos nuestras disculpas al PDC si se vio afectado por este mal entendido”, agregó.

Junto con eso, Martínez reiteró el “compromiso con que se investiguen con rigor todos los casos de corrupción por el bien de nuestra democracia”.

PURANOTICIA