Presidenta del FA defiende el trabajo de Marcel y rechaza críticas de Carmona a su gestión

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, rechazó las críticas del líder del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien acusó a Mario Marcel de priorizar los recursos por sobre las necesidades sociales.

En entrevista con radio Universo, la exdelegada presidencial de la región Metropolitana expresó que no comparte la visión del dirigente comunista y defendió el trabajo del exministro de Hacienda.

“A mí, como presidenta del Frente Amplio, me enorgullece el trabajo del ministro, creo que le tocó tiempos muy difíciles, con una triple crisis abierta por elementos de la pandemia, de la post pandemia, de la crisis institucional, también de la crisis global, que ha sido muy difícil de sortear, y creo que, en eso, yo al menos recojo lo bueno”, dijo.

Respecto a las declaraciones formuladas por Lautaro Carmona, Martínez sostuvo que “no las comparto. Creo que es un partido más de los nueve partidos que estamos involucrados sobre esto. Ahora, yo creo que en general las discusiones se tienen que dar en los espacios que corresponden, en los espacios estratégicos, en los lugares donde hay cierto grado de definición”.

“Si eso además va a estar aparejado de una discusión programática me parece que está bien. De hecho, nosotros tuvimos diferencias la semana pasada por el tema del aborto y lo planteamos abiertamente y creo que es algo bueno que se pueda dar porque estamos en construcción de esa coalición y, por lo tanto, creo que es sano que podamos dar ciertos debates y ofrecer cierto énfasis para luego ir determinándolo también en función de las fuerzas como queden planteadas en el Congreso”, complementó.

PURANOTICIA