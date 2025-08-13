Presidenta del FA califica como un "error" no alcanzar acuerdo por lista única aunque dice respetar decisión del FRVS y AH

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, calificó como “un error” el no poder llegar a una lista parlamentaria única del oficialismo, esto luego que la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) confirmaran que irán por separado.

“Es un momento que es difícil. Yo lamento muchísimo la decisión que tomaron los dos partidos, pero están en su legítimo derecho de tomarlo, porque además plantearon elementos de carácter propios de sus partidos”, aseguró en entrevista con radio Duna.

Y agregó que “no hubo una exclusión por parte del resto de los partidos, y en eso quiero ser bien enfática, siempre vamos a seguir bregando por la unidad en cualquier término".

“Son dos partidos de nueve, en el que el resto de los nueve seguimos pensando que la unidad es muy importante, y sigue siendo una cantidad muy grande de partidos (…) en el grupo de quienes nos quedamos sigue estando la convicción de que es necesario ganar en noviembre y ganar una mayoría parlamentaria”, aseguró la timonel del FA.

Martínez aseguro tener “una diferencia política importante con la decisión que se toma, pero lo que vi fue intenciones de poder seguir conversando. Creo que es un error, no se ve el panorama general, pienso que se priorizan ciertas discusiones legítimas, pero que creo que hoy día no son las principales, pero soy respetuosa de esas decisiones”.

La exdelegada presidiencial de la región Metropolitana aseguró, además, que hay cosas “más importantes” que están ocurriendo en el escenario político. En ese sentido, se refirió a los dichos del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien señaló que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

“Creo que políticamente uno puede hacer un análisis del momento que está viviendo Chile, y yo creo que con las declaraciones de ayer (de Kast) queda muy claro que hay desafíos más importantes allá afuera”, finalizó.

