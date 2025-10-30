Presidenta del FA afirma que hay "intencionalidad política" en rechazo de casi todas las partidas del Presupuesto

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió a el rechazo de gran parte de las partidas presupuestarias en la Comisión especial mixta de Presupuestos.

En conversación con Duna, la exdelegada presidencial de la región Metropolitana sostuvo que lo ocurrido es "incomprensible. Muestra una pequeñez y una liviandad sobre un tema muy complejo" y advirtió que detrás de la votación “hay sin duda intencionalidad política”.

La timonel del FA comentó sobre la presión de la oposición por la posibilidad de reponer la llamada “glosa republicana” y argumentó que "es más eficiente que el próximo Gobierno tenga más flexibilidad. Lo que están haciendo acá es recortar gasto social".

Junto con ello, señaló que “quizás lo que se puede comprender es que se está haciendo una proyección de sus gobiernos o sus posibles gobiernos en un presupuesto donde al parecer queda muy demostrado que no tienen claro de dónde van a recortar, y que lo que más van a recortar son precisamente prestaciones sociales”.

Por otro lado, Martínez comentó sobre los errores detectados en las cuentas de la luz y apuntó a que “esperaría que el Gobierno y el Congreso puedan estar más enfocados en poder determinar cómo podemos mejorar las tarifas y el tema institucional, en vez de pelear tanto”.

Finalmente, enfatizó que la situación “es un problema institucional” y que espera que así se reconozca para evitar que situaciones similares se repitan.

