Presidenta del Consejo para la Transparencia califica de "muy grave" el caso de la exministra Ángela Vivanco

La presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, se refirió a la investigación en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del caso "Muñeca Bielorrusa".

En conversación con radio Agricultura, calificó el escenario como de máxima gravedad institucional, apuntando a la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en el Estado.

La abogada señaló que "se trata de un caso muy muy grave, que se está desarrollando, que efectivamente, como tú bien dices, la exministra Vivanco está siendo objeto de una formalización”.

En cuanto al impacto público de los antecedentes conocidos hasta ahora, la presidenta del CPLT manifestó que "la verdad es que uno no puede sino sorprenderse por lo que está ocurriendo" y señaló que corresponde esperar el avance de la justicia, pero recalcó la magnitud del daño institucional que estos hechos generan.

Y recalcó que esta situación exige respuestas concretas desde el sistema institucional. “Pero también quisiera yo decir que esto nos llama a la acción”, precisó.

En ese sentido, dijo que “hoy día tenemos una nueva presidenta de la Corte Suprema, que en todas sus alocuciones públicas ha sido muy clara y firme en que tienen que haber y producirse cambios en el poder judicial, justamente para volver a recuperar la credibilidad y la confianza en la ciudadanía”.

González planteó avanzar en reformas legales que fortalezcan los controles. “Que no solamente se le obliga a disponibilizar información, sino que cuando no lo haga o no le entregue a la ciudadanía, haya un órgano que pueda controlar y garantizar ese derecho de acceso”, indicó.

