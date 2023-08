Presidenta del Consejo Constitucional y enmiendas añadidas al texto: “No hay nada zanjado"

La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Partido Republicano), se refirió a la resolución de la Corte Suprema que declaró inadmisible el reclamo del oficialismo por las enmiendas a los nuevos capítulos propuestos al anteproyecto.



En conversación con radio ADN, Hevia sostuvo que “el oficialismo hizo uso de un mecanismo dispuesto en el proceso, que estaba desde el proceso anterior, incluso, que no se había hecho uso y decidieron usarlo. Corresponde que la Corte Suprema lo resuelva y es lo que estamos esperando desde la mesa”.



“Recordemos que las propuestas son propuestas; no hay nada zanjado, ni tan claro que va a quedar en el texto constitucional, sino que todo es parte de una discusión”, agregó la presidenta.



Hevia profundizó su discurso y manifestó que “desde la mesa del consejo hemos tratado de generar espacios, que puedan conversar ciertas posturas, sin embargo, la discusión va más en cuánto margen podemos darnos para conversar".



“Por eso me parecería razonable para que nos demos un tiempo, por ejemplo, para ver qué opinan expertos sobre las enmiendas presentadas: las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y tantos otros organismos. Darse un tiempo para escucharlos con relación a las propuestas que ya están sobre la mesa es razonable y nos permite ver si estamos en la línea correcta, si hay algo que mejorar, y facilitar puntos en común”, complementó.



Además, aclaró que el Poder Judicial no los ha notificado al respecto “porque aún no ha podido entrarse a discutir el fondo debido a los errores de forma que significaron la inadmisibilidad del recurso”.



Sobre los capítulos en discusión, fue clara en señalar que “los consejeros fuimos electos para representar a la ciudadanía, eso es parte del trabajo que tenemos que hacer. Los nuevos capítulos dan facilidades para incorporar, con la fuerza que se merecen, temas importantes para la ciudadanía, como seguridad, como defensoría de las víctimas”.



“No se trata de no entrar en el debate, de no escucharnos, sino por el contrario, enriquecernos y debatir sobre el fondo. Hay que ser cuidadoso de no restringir los espacios de conversación”, añadió.



Finalmente hizo un llamado para “establecer un tiempo prudente para establecer las conversaciones. Nada quiere votar apurado, sino generar los espacios”.



“No se trata de que ningún sector imponga una mayoría solo por tenerla, ni que exista una minoría que solo por tener la minoría, la mayoría, para que no la acusen de hacer uso de su mayoría tiene que ceder a lo que la minoría quiere. Tenemos que encontrar puntos en común, entendiendo que todos tenemos que ceder”, concluyó.

