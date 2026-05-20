Presidenta de RN valora ajuste ministerial y destaca llegada de Martín Arrau a Seguridad

La presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, valoró el cambio de gabinete anunciado por el Presidente José Antonio Kast, y aseguró que las modificaciones “demuestran liderazgo, capacidad de conducción y foco en las prioridades de la ciudadanía”.

En particular, destacó el nombramiento de Martín Arrau como nuevo ministro de Seguridad, afirmando que el ajuste marca una nueva etapa en la administración.

“Todo gobierno requiere ajustes durante su instalación, especialmente en áreas tan sensibles y prioritarias como la seguridad. Este cambio de gabinete también marca el cierre de una etapa de instalación y el inicio de una fase enfocada en consolidar la gestión y acelerar resultados concretos para la ciudadanía”, señaló.

La timonel de RN sostuvo además que el Presidente Kast “ha demostrado que así como está fortaleciendo el área económica, también está reforzando el trabajo en seguridad, que hoy es una de las principales preocupaciones de los chilenos”.

Respecto del nuevo ministro de Seguridad, Balladares destacó que "conozco a Martín Arrau desde que fue nombrado delegado presidencial en Ñuble y trabajé estrechamente con él. Es una persona muy proactiva, con experiencia territorial y conocimiento en materias de seguridad. Estoy segura de que realizará una gran labor en este desafío”.

Asimismo, valoró la decisión del Mandatario de entregar además la vocería de Gobierno al ministro Claudio Alvarado, quien asumirá un “biministerio” al compatibilizar ambas funciones.

“Que el Presidente Kast haya decidido sumar la Segegob al trabajo que ya realiza el ministro Claudio Alvarado es una señal muy clara de confianza política y de reconocimiento a su desempeño. Claudio ha demostrado capacidad de conducción, diálogo y una gran solidez política en momentos importantes para el gobierno”, sostuvo.

La presidenta de RN también destacó el rol que asumirá Louis de Grange, quien encabezará un biministerio al asumir simultáneamente las carteras de Obras Públicas y Transportes.

“Louis de Grange tiene una reconocida trayectoria técnica y una enorme capacidad de gestión. Su experiencia en infraestructura y transporte público será un aporte importante para fortalecer áreas estratégicas para el desarrollo y la conectividad del país”, indicó.

Finalmente, aseguró que desde RN respaldarán el trabajo del nuevo equipo ministerial. “Enfrentar la crisis de seguridad y avanzar en las reformas que el país necesita requiere equipos sólidos, coordinación y decisiones firmes. Desde RN vamos a seguir colaborando lealmente con el gobierno para responder a las urgencias de los chilenos”, concluyó.

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