Corte de Santiago revoca libertad de padre de niña que cayó de piso 11 en Las Condes y dicta prisión preventiva

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión que había dejado en libertad a Jorge Constanzo y ordenó su prisión preventiva, en el marco de la investigación por homicidio por omisión tras la muerte de su hija Isidora, la niña de dos años que cayó desde un piso 11 en la comuna de Las Condes.

La resolución fue dada a conocer este miércoles por la Octava Sala del tribunal de alzada capitalino, que adoptó la medida cautelar por mayoría de dos votos contra uno. El imputado permanecía detenido en tránsito desde el lunes, luego de ser formalizado en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

En esa audiencia, la magistrada a cargo había decretado únicamente las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para Jorge Constanzo, al estimar que su libertad no representaba un peligro para la seguridad de la sociedad y considerando además que se trataba de un cuasidelito, es decir, una conducta sin dolo.

Sin embargo, la Fiscalía Metropolitana Oriente apeló verbalmente en la misma audiencia, lo que permitió mantener al imputado detenido mientras la Corte revisaba el caso.

De acuerdo con el fallo del tribunal de alzada, existió una situación de riesgo que no fue debidamente atendida por el imputado, configurándose así la existencia de dolo en los hechos investigados.

Según los antecedentes expuestos durante la formalización, Constanzo utilizó el quincho del edificio ubicado en calle Los Militares hasta cerca de la una de la madrugada y posteriormente asistió a una discoteca, regresando alrededor de las cinco de la mañana, “lo que hizo que no cumpliera el horario de retiro de la menor con su madre”.

Asimismo, la fiscalía sostuvo que el imputado consumió alcohol durante el almuerzo, situación que provocó que “durmiera una siesta extensa perdiendo el cuidado y protección de la menor, lo que originó, creemos nosotros, directamente el fallecimiento”.

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