Acribillan a un hombre con al menos 15 disparos en Pedro Aguirre Cerda: una trabajadora de local de sushi resultó herida

Un hombre chileno de 26 años, con antecedentes policiales, fue asesinado a balazos la noche de este martes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en un ataque que además dejó a una mujer herida por impacto balístico.

El crimen ocurrió cerca de las 21:30 horas en calle Fraternal, donde la víctima fue abordada por desconocidos que le dispararon en reiteradas ocasiones en plena vía pública antes de huir del lugar. Durante el ataque, una trabajadora de un local de sushi, que no tendría relación con el hecho, resultó lesionada en una pierna.

De acuerdo con antecedentes entregados por testigos, hasta el sector llegó un automóvil con tres sujetos en su interior. Uno de ellos descendió del vehículo y efectuó al menos 15 disparos contra la víctima, quien murió en el lugar producto de la gravedad de las heridas.

Debido a las características del homicidio, la investigación quedó en manos de la Fiscalía ECOH Metropolitana y de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos equipos realizaron peritajes en el sitio del suceso durante la noche.

En tanto, la mujer lesionada fue trasladada al Hospital Barros Luco, donde permanece internada fuera de riesgo vital.

La fiscal ECOH Nadia Mondiglio señaló que la víctima fatal “tenía algunos antecedentes respecto de delitos menores”, mientras que sobre la mujer herida indicó que “se encuentra con funcionarios de la Policía de Investigaciones para solicitar justamente la declaración y ver qué antecedentes nos puede aportar”.

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