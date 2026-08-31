Presidenta de RN reconoce que el oficialismo mantiene "diferencias" por reforma de seguridad y llama a "aprender a trabajar en equipo"

La senadora y presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, se refirió a las diferencias que han existido al interior del oficialismo en el marco de la discusión por la reforma constitucional en materia de seguridad.

En conversación con radio Agricultura, manifestó que "cuando existen diferencias, que en este caso, las hubo y las hay, es parte del trabajo cuando los partidos que apoyamos al Gobierno somos distintos, tenemos distintas miradas".

"Lo que más hemos reforzado en estos días es el poder mantener la coordinación política y el trabajo político", recalcó la timonel de RN.

Asimismo, mencionó que “muchas veces son muchas horas de reuniones, cada uno tiene agendas intensas, pero es necesario hacerlo. Por eso nos reunimos, con los presidentes del partidos. Ojalá que también eso se replique dentro de nuestros partidos y también con los distintos ministerios sectoriales”.

"Tenemos que aprender a convivir, a trabajar en equipo, a cómo enfrentar los distintos desafíos y eso requiere de mucha coordinación, de muchas reuniones, de mucho tiempo", subrayó.

En cuanto a la reforma, Balladares indicó que "todo ha ido confluyendo a que el espacio donde se puede mejorar el proyecto de reforma es en la Comisión de Constitución. Yo creo que es una instancia técnico-política donde se tiene que escuchar a expertos, donde se tiene que hacer un trabajo entre los senadores que representan ampliamente a distintos sectores".

"Yo creo que es ahí donde se tiene que dar el debate y eso es lo que hemos tratado de trabajar durante estos días. Esto va a partir esta semana cuando vuelva del receso legislativo, pero durante la semana regional y distrital se generaron distintas instancias de conversación con el Ejecutivo para ir buscando el cómo esas miradas diferentes que teníamos dentro del sector pueden llegar a confluir", indicó.

Respecto a la posición de RN ante esta reforma, la parlamentaria afirmó que "nuestra posición es apoyar al Gobierno a acordar un texto, con los distintos sectores, que nos permita a aprobar en general el proyecto".

“Hoy día está todo abierto para revisar y por eso es muy importante saber cuáles son los objetivos finales, cuáles son las herramientas finales que se necesitan para perseguir al crimen organizado y si esas, en el fondo, necesitan una herramienta nueva o puede hacerse vía una modificación de aquello que ya existe”, indicó.

Finalmente, agregó que "eso es lo que se va a trabajar, eso es lo que esperamos que se discuta con mucha profundidad y altura de mira en la Comisión de Constitución y que de ahí podamos sacar finalmente un buen resultado para este proyecto".

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