Presidenta de RN califica de "impropias" las declaraciones del ministro Barros sobre la senadora Núñez

La senadora de Renovación Nacional, Andrea Balladares, cuestionó los dichos del ministro de Defensa, Fernando Barros, hacia la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y sostuvo que este tipo de declaraciones no corresponden a la relación que debe existir entre dos poderes del Estado.

En entrevista con radio Duna, la parlamentaria se refirió a las declaraciones que el secretario de Estado realizó en CNN, donde afirmó que Núñez “forma parte de otro poder del Estado” y que “no tiene por qué saber lo que se hace y piensa en el Ejecutivo o en Defensa”.

Al respecto, Balladares calificó sus dichos como “impropios para un ministro de Estado” y aseguró que la senadora “merece un respeto institucional desde su cargo”.

“Claramente tenemos que evitar este tipo de dichos por la prensa como fue lo que sucedió ayer con el ministro Barros (...) Son formas que no corresponden y menos por la prensa”, sostuvo la presidenta de Renovación Nacional.

Además apoyó las declaraciones de Núñez, quien cuestionó que Barros se refiera a temas ajenos al ministerio a su cargo: “Llevamos semanas viendo esta polémica de posible tensión entre ambos ministerios”, aseguró.

“Trataron de descartarlo hace un par de semanas, de hecho, el mismo ministro Barros en una entrevista lo descartaba, pero creo que ha seguido siendo un tema y aquí es donde hoy día el Gobierno tiene principalmente el desafío de que estos ripios, de que estas diferencias entre ministros, se logren coordinar bien y no sean un tema, sobre todo públicamente”, añadió.

Complementó que “tenemos prioridades, que es donde tenemos que fijar la discusión y no en diferencias entre uno u otro ministro”.

“Esto pasa regularmente en un Gobierno nuevo, con partidos nuevos que no habíamos sido coalición, con ministros que también vienen de mundos distintos a la política, y por lo tanto los niveles de coordinación, de trabajo conjunto son un aprendizaje”, comentó

También afirmó que “yo creo que ahí tenemos un desafío todavía que hay que enfrentar, porque claramente estos ruidos generan una distorsión y generan una concentración de los medios en aquello que puede causar de diferencia entre un ministro y otro, que se deben resolver más bien al interior del gobierno y poder así copar la agenda y la comunicación en las cosas positivas que se están logrando”.

En la entrevista se le consultó, además, sobre la convocatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que entregue la información que afirma tener sobre los episodios de violencia registrados en el marco del estallido social.

“Me pareció muy bien y muy acertada. Espero saber este resultado por lo que implica, lo complejo y todo lo que se vive en Chile. Son situaciones muy dolorosas y por lo tanto creo que cualquier información que lleve a esclarecer lo que aquí pasó es de mucho cuidado y ojalá, si efectivamente esta información existe, podamos contar con ella”, finalizó

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