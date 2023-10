Presidenta de la Sofofa se distancia de Mewes por texto constitucional: "No es el rol hablar a favor o en contra"

La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, quien el próximo miércoles encabezará su primer Encuentro Anual de la Industria, al que asistirá el Presidente Boric, se desmarcó del líder de la CPC, Ricardo Mewes, quien explicitó su apoyo al texto constitucional que se plebiscitará en diciembre.

En entrevista con La Tercera, Navarro expresó que "yo creo, y lo digo como Sofofa, no como persona natural, que no nos corresponde manifestarnos ni a favor ni en contra de un texto constitucional. No es parte de nuestra labor gremial"

"Pero sí creemos que dado los principios que siempre hemos impulsado, que son la certeza jurídica, la seguridad, tener reglas del juego claras, el cerrar el capítulo constitucional es algo que permitiría dar cierta certidumbre", añadió.

"En ese sentido, en el comunicado que enviamos como gremio hicimos un llamado a que, ojalá, todos los actores políticos depongan sus agendas tan ideológicas, y hagamos un último esfuerzo por llegar a un texto medianamente convocante. Ahí debiéramos poner las fichas, y más que si es a favor o en contra, porque no nos corresponde, sí a cerrar este capítulo constitucional", agregó.

Luego, reiteró que "yo creo que no es el rol de un dirigente gremial estar hablando a favor o en contra de una Constitución. Sí de ideas, de valores, de principios. Los gremios empresariales no tenemos que dar opinión sobre posturas políticas. Sí, sobre llegar a amplios acuerdos que representen a la ciudadanía, que respeten ciertos valores y reglas del juego. Pero no creo que sea positivo para una discusión, porque tenemos mucho peso, y en eso marcaríamos una postura que, a lo mejor, desequilibra la balanza".

PURANOTICIA