Presidenta de la Corte Suprema propone eliminar el indulto presidencial y reemplazarlo por consejo colegiado

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, fue categórica al plantear que la figura del indulto “debe ser eliminada, y que sea un consejo el que analice los casos”. En su opinión, la actual facultad presidencial genera tensiones con el orden jurisdiccional y debería ser reemplazada por un mecanismo colegiado, que revise caso a caso y falle en su mérito.

En entrevista con 24 Horas, la magistrada recordó que incluso el presidente José Antonio Kast, cuando era electo, le manifestó que “no le gustaba la figura del indulto. Pero igual iba a analizar porque la facultad la tiene”. Aun así, Chevesich subrayó que “es una facultad que tendrá que ejercerla en su mérito, analizando las circunstancias del caso”.

Respecto a los polémicos indultos otorgados por Gabriel Boric, señaló que en esa oportunidad “la Corte Suprema le hizo presente lo que dice una norma de la Carta Fundamental, y en este caso insisto: es una facultad presidencial. Vamos a ver qué argumentos de carácter excepcionales, porque la resolución tiene que ser fundada, así lo dice la ley”.

Consultada sobre la posibilidad de indultar a uniformados condenados por hechos del estallido social, como el caso del carabinero que cegó a la senadora Fabiola Campillay, Chevesich fue clara: “Si hay una sentencia condenatoria, es porque se superó aquella duda razonable. El tribunal adquirió convicción que una determinada persona, en este caso un uniformado, cometió un hecho punible y le cupo participación sea como autor, cómplice o encubridor”.

La presidenta también abordó los casos de corrupción en el Poder Judicial, como la investigación de la “Muñeca Bielorrusa”, que involucra a la exministra Ángela Vivanco. “Personalmente me da vergüenza. Creo que a todo el Poder Judicial también. Es lamentable, pero todas las personas tienen que someterse a la justicia”, afirmó.

Y añadió: “Dicen que había comentarios de pasillo que en la Tercera Sala había una especie de tarifa por fallos. Yo lo vine a saber después… es imposible tomar decisiones si eso no se verbaliza”.

En ese contexto, Chevesich insistió: “Yo no puedo afirmar ni negar que existan funcionarios de cualquiera de los escalafones del Poder Judicial que incurran en actos contrarios a la probidad. Sí puedo asegurar que, ante una denuncia, se investigará”.

La magistrada abrió además la discusión sobre un nuevo sistema de nombramientos judiciales. “Desde 2014 que la Corte Suprema está postulando sacar todo lo concerniente al Gobierno Judicial, y que nos dediquemos los miembros de la judicatura a nuestra labor esencial que es fallar”.

Su propuesta apunta a un “Consejo de Nombramientos” que garantice meritocracia: “Espero que el Congreso adopte un consejo compuesto por personas que realmente cumplan su labor, en el sentido de que nombren a los mejores”.

Finalmente, adelantó que se reunirá con los ministros de Justicia y Hacienda para abordar el recorte presupuestario del 3% anunciado por el gobierno.

“Hoy en la mañana fui notificada que llegó un oficio del ministro de Hacienda dando a conocer que también estaríamos impactados con un recorte presupuestario del 3%. En torno a eso, obviamente pedir una minuta financiera para plantearle mañana al ministro de Justicia y luego reunirme con el ministro de Hacienda”, explicó.

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