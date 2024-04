Presidenta de la Cámara de Diputados compromete la “máxima voluntad” para cumplir con las urgencias legislativas

Tras reunirse la mañana de este viernes con el Presidente Gabriel Boric, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), aseguró que existe la “máxima voluntad” para avanzar los proyectos en materia de seguridad, de acuerdo a las urgencias que ha puesto el Ejecutivo.

Acompañada de los vicepresidentes Gaspar Rivas (PDG) y Eric Aedo (DC), Cariola señaló que el mandatario habló sobre las urgencias legislativas en materia de seguridad y otros proyectos, como las reglas del uso de la fuerza y la ley de inteligencia financiera.



"Más que pensar en un 'fast track' (mecanismo que se está utilizando en el Senado), lo que estamos haciendo es construir una agenda conjunta, priorizando semana a semana aquellos proyectos de ley, tanto como aquellos que están en tramitación con urgencia legislativa, como también aquellos que las parlamentarias y parlamentarios a través de sus distintas bancadas decían priorizar", dijo la presidenta de la Cámara.

Sobre la censura presentada contra la mesa directiva que ella encabeza por Republicanos y Partido Social Cristiano debido a los dichos del primer vicepresidente Gaspar Rivas (ExPDG), Cariola afirmó que "es muy importante poner el tiempo, los esfuerzos y las energías en lo verdaderamente importante (…) nuestras prioridades están en la ciudadanía, están en resolver sus problemas, y en eso nos estamos concentrando".

"Es lamentable que tengamos que destinar tiempo, energía y trabajo a una censura (…) eso nos desvía el foco de atención, porque ni siquiera esta mesa ha podido asumir en plenitud sus labores y funciones, y creo que hay sectores hoy día democráticos de parte de la oposición que lo han entendido", agregó.

Además valoró y agradeció la postura que manifestó la diputada Joanna Pérez (Demócratas) y Diego Schalper (RN), quienes han puesto "altura de miras" en el debate.

La censura se votará el lunes a las 17.00 horas y "esperamos que se resuelva rápidamente. Evidentemente esperamos que no prospere. Creemos que no es serio y no contribuye a las instituciones ni al fortalecimiento de la Cámara de Diputados", concluyó.

PURANOTICIA