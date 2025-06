Presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales pidió no adelantar juicios por funcionarios que viajaron con licencia médica

La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Patricia Ibarra, pidió no emitir juicios a priori por los fiscales que viajaron al extranjero con licencia médica porque "no necesariamente es un delito". En todo caso, aclaró que no avalará conductas fraudulentas.

El jueves, el Ministerio Público informó que 42 funcionarios con contrato vigente, entre ellos 10 fiscales, viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica entre 2022 y 2025. Los demás casos corresponden a personal administrativo, abogados asistentes y técnicos.

Al respecto, en declaraciones a radio Bío Bío, Ibarra expresó que “no podemos emitir opinión o juicio a priori, porque no necesariamente el hecho que una persona haya viajado en periodo de licencia es delito”.

En todo caso, enfatizó que “lo más grave es que una persona pida licencia sin estar enfermo, porque eso sería constitutivo de un fraude de subvenciones”. Sin embargo, evitó condenar de plano a los fiscales involucrados.

Sobre las posibles justificaciones, Ibarra mencionó que algunos podrían haber viajado por tratamientos médicos. “Una persona puede hacerse un tratamiento en el extranjero. Hay que analizar las instrucciones del médico tratante”, explicó.

Consultada sobre si la ANF contactaría a los fiscales investigados, Ibarra aclaró que corresponde a ellos solicitar asesoría. “Nosotros no sabemos quiénes son. Ellos tienen que tomar contacto con nosotros“, dijo. Además, recalcó que los sumarios son reservados. “Ojalá no se conozca -identidades-, porque es parte de la reserva del sumario”, recalcó Ibarra.

Pese a ello, la presidenta de la ANF dejó claro que no avalarían conductas fraudulentas. “No vamos a avalar a quienes hayan hecho un uso fraudulento de una licencia“, declaró. Sin embargo, insistió en que cada caso debe resolverse con pruebas.

Al ser consultada sobre si se comprueba que un fiscal vacacionaba con licencia indebida podría seguir en el cargo, Ibarra evitó responder directamente. “No me corresponde a mí determinar eso. Las sanciones dependen de la investigación“, sostuvo.

El fiscal nacional derivó los antecedentes a las fiscalías regionales. Según Ibarra, se evaluará si hubo infracciones, considerando factores como el diagnóstico médico y las razones del viaje. “Se debe escuchar en cada caso cuál es la explicación”, reiteró.

La ANF ofrecerá asesoría legal a los fiscales afectados, pero no intervendrá en las investigaciones. “Los sumarios son secretos, y hay que respetar ese proceso”, concluyó Ibarra.

